Thực đơn ăn kiêng giảm 3 kg trong 3 ngày của gái xinh xứ Hàn, chỉ cần 3 mẹo nhỏ không cần tập luyện

Ăn kiêng, nhịn ăn thực sự là nỗi ám ảnh không hồi kết với những ai mong muốn giảm cân. Tuy nhiên, ăn kiêng sao cho đủ chất mà vẫn giảm được cân, không bị đói thực sự cần có một kế hoạch hợp lý.

Các tín đồ giảm cân có lẽ không ai không biết cô nàng youtuber Tency sở hữu kênh youtube Tency 탠씨 và trang cá nhân Instagram _7.85kg. Cô nàng thực sự gây sốt cộng đồng mạng khi một năm trước công khai màn lột xác giảm 10kg chỉ trong 1 tháng nhờ chế độ ăn uống và tập luyện rất linh hoạt.

Sở hữu kênh youtube với hơn 38 nghìn lượt đăng ký, Tency thường xuyên chia sẻ bí kíp chăm sóc Sức Khỏe , giảm cân, làm đẹp . Hồi đầu tháng 6 cô nàng tiếp tục khiến cư dân mạng choáng váng khi tiết lộ công thức giảm 3kg trong 3 ngày mà không cần tập luyện. Có bí kíp gì mà thần kỳ tới vậy.

Thực đơn giảm cân trong 3 ngày



Tency cho biết cô giảm cân hoàn toàn nhờ vào việc thay đổi chế độ ăn mà không cần hình thức tập luyện nào. Bên cạnh thực đơn ăn kiêng khá nghiêm ngặt, cô nàng còn có 3 mẹo nhỏ để giúp cơ thể được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.

1. Uống nước

Tency uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày, Nữ youtuber chia sẻ đây là biện pháp giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất và không gặp phải nhiều vấn đề về da trong quá trình ăn kiêng giảm cân.

2. Bổ sung đều đặn vitamin D và keo ong



Tency bổ sung vitamin D và keo ong nhằm cải thiện tuần hoàn máu trong mao mạch từ đó thúc đẩy quá trình đánh tan mỡ thừa. Mặt khác, vitamin D hỗ trợ cho các khớp, tránh bị thiếu chất do chế độ ăn kiêng. Con người khó có thể tự tổng hợp vitamin D. Loại vitamin này có tác dụng đốt cháy chất béo, tạo nên cấu trúc xương, răng của cơ thể.

3. Ăn kiêng linh hoạt



Tency chia sẻ, đặt mục tiêu cân nặng hay ăn những thực phẩm nhất định cho tới khi giảm cân thì thôi thực sự là những thói quen không tốt. "Điều quan trọng là bạn phải kế hoạch một chế độ ăn kiêng lành mạnh có tầm nhìn lâu dài với tư duy chỉ cần giảm 2-3kg trong 1 tháng là đủ", cô nàng chia sẻ.

Sự linh hoạt trong chế độ ăn kiêng của Tency là ở chỗ, cô nàng biến tấu từ chế độ ăn kiêng 1 bữa/ngày thành 2 bữa ăn lành mạnh 1 ngày. Mỗi ngày của cô nàng sẽ ăn gồm chế độ ăn kiêng thông thường và các bữa ăn thêm được kiểm soát nghiêm ngặt cho buổi sáng, trưa và tối.

Thực đơn ăn kiêng 3 ngày



Mỗi ngày Tency chỉ ăn 2 bữa, thực đơn trong 3 ngày giảm được 3kg như sau.



Ngày thứ nhất:

- Bữa sáng: Chỉ uống nước dâu tây chanh.

- Bữa trưa: Bánh mỳ nướng kẹp nhân hỗn hợp bơ và hành tây xay nhuyễn, cà chua thái hạt lựu, lá hương thảo băm nhỏ trộn chung với hạt tiêu, uống với cà phê. Sau bữa trưa 30 phút thì đi bộ.

Ngày thứ 2

- Bữa sáng: Bánh mì cắt hạt lựu trộn cùng hành tây thái lát xào, nướng phô mai, ăn kèm với nước ép rau củ đóng hộp.



- Bữa trưa cô nàng chỉ ăn nửa cốc xoài chín dầm. Xoài là loại trái cây cung cấp nhiều năng lượng và có hàm lượng đường cao, không cần bổ sung thêm món chính.

Ngày thứ 3: Cô nàng chỉ ăn 1 bữa với thịt bò, rau trộn, kim chi, cơm trắng và ớt xanh ngọt.

Theo Hà Ly/SKCĐ