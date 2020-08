Thực đơn bữa sáng Eat clean từ trái cây của 9X Sài thành đã healthy còn đẹp mắt như đầu bếp 5 sao

Cô nàng Tiên An hiện đang sống tại TP.HCM cũng có đam mê trang trí dĩa thức ăn Eat clean như thế. Tiên An chia sẻ bản thân vốn không thực sự khéo tay nếu không muốn nói là vụng về. Nhưng vì đam mê sống ảo nên cô tự mầy mò cách trang trí các dĩa thức ăn.

Vì có thói quen ăn nhiều carb vào bữa đầu tiên trong ngày nên thực đơn bữa sáng Eat clean của Tiên An chủ yếu là bánh mì nguyên cám. Loại bánh mì này vốn khô khan thậm chí là khó ăn. Các tín đồ Eat clean lại quá quen với việc kết hợp bánh mì nguyên cám hay bánh mì ngũ cốc với các loại bơ, trái cây hay trứng và nước sốt...

Bánh mì yến mạch mix yogurt mix kiwi và bánh mì yến mạch mix bơ hạt điều (phải)



Xem cách cô nàng 9X kết hợp bánh mì với các loại trái cây và thực phẩm khác vừa ngon miệng, dễ ăn lại còn cực bắt mắt.

Bánh mì yến mạch vs bơ hạt điều chuối, dâu và trái bơ

Bánh mì đen mix bơ hạt điều mix trái cây



Khi không có yến mạch hay bánh mì, cô nàng chuyển sang ăn sáng bằng Oatmeal. Công thức chủ yếu là các loại trái cây trộn nước sốt...



Những bữa sáng Eat clean đơn giản từ trái cây của Tiên An có thể là cứu cánh cho cả những cô nàng vụng về mà đam mê "sống ảo".

Overnight oat + sữa tươi ko đường + topping trái cây, tổng 259kcal

Oatmeal Bowl Topping trái cây vs bơ hạt điều ngon béo (trái)

Tiên An thích kết hợp trái cây với bánh mì

Bánh mì ngũ cốc vs cheese, trứng ốp vs tiêu ăn kèm cà chua ít việt quất (trái) bữa sáng 249kcal

Bánh mì nguyên cám bơ hạt điều mix dâu mix hạt chia. Toast 2 bánh mì bơ hạt điều mix chuối mix hạt chia

Bánh mì toast kèm trái cây

Những bữa ăn sáng mới nhanh gọn và đơn giản làm sao, các cô nàng cùng bắt tay làm thử nhé!

