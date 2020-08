Nhìn thực đơn Eat clean toàn phở gà, bún hải sản và bánh ngọt, ai tin giảm 2kg trong 11 ngày

Thân hình của Hằng khi 74kg và sau giảm còn 57kg

Chị Hoài Hằng hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ đã từng rất gian nan khi mới bắt đầu công cuộc giảm cân bằng Eat clean.

Những bữa ăn Eat clean nhàm chán

Giai đoạn đầu thử ăn Eat clean chị Hằng từng rất nản nhưng dần dần học được cách nấu các món ăn thanh đạm lại thấy say mê. Dù thực hiện chế độ ăn kiêng không thật sự nghiêm ngặt nhưng Hằng chú trọng thay thế các loại tinh bột no bằng gạo nứt dưới các hình thức đa dạng như bún phở...

Bánh mì nguyên cám kết hợp với rau củ như nhiều công thức

Để thực đơn hàng ngày bớt nhàm chán, Hằng chịu khó đổi món thay thế cơm gạo lứt như bún gạo lứt hải sản, phở bò gạo lứt hay mì cải kale... Tuy nhiên, vì không có thời gian nấu nướng nhiều nên Hằng mua nước dùng ngoài hàng về chế với bún phở healthy. Tiện lợi quá phải không chị em!

Mì cải kale sốt bò băm ăn kèm cải chíp luộc

Bò xào nấm đùi gà, cải chíp, mì cải kale

Từ ngày ăn uống lành mạnh, quyết tâm không ăn vặt Hằng nhận ra cơ thể nhẹ nhõm và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thành quả từ khi ăn Eat clean đến nay sau khoảng 10 ngày chị Hằng giảm được 2kg, cân nặng còn 57kg, cao 1m58.

Phở bò và phở gà từ gạo lứt, nước dùng của quán nha

Búm hải sản thay bằng mì cải kale, nước dùng cũng của quán nha chị em

Bún chả nhưng không phải bún bình thường mà là bún nưa

Hằng tự làm bánh ngọt, dù giảm cân nhưng dùng đường ăn kiêng và đảm bảo không vượt quá lượng kcalo. Công thức bánh sanwich hạnh nhân handmade do Hằng tự làm không quá phức tạp. Nguyên liệu gồm: 50ml sữa k đường, 50ml dầu ăn (dầu olive hoặc bơ lạt), 100g bột hạnh nhân, vani và 4-5 gói đường ăn kiêng.

Trộn hỗn hợp gồm lòng đỏ trứng , sữa dầu ăn bột vani. Hỗn hợp thứ hai gồm lòng trắng trứng đánh bông vs đường. Khi hỗn hợp bông cứng thì lấy 1 phần lòng trắng trứng cho vào hỗn hợp thứ nhất quậy đều. Hỗn hợp thứ hai đổ vào âu lòng trắng trộn đều. Đem hỗn hợp nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong 50 phút là hoàn thành.

Bánh sanwich hạnh nhân handmade healthy



Chị Hằng chăm tập gym và kickfit (đấm bốc) để thúc đẩy tối đa quá trình tiêu hao mỡ thừa. Mẹ một con chăm chỉ luyện các bài tập thân dưới để kích thích vòng 3 nở nang, căng tràn như chạy máy và đạp xe có khi thì tập cardio.

Thân hình của Hoài Hằng hiện tại



Mục tiêu của Hoài Hằng là giảm tỷ lệ mỡ cơ thể và cân nặng xuống mức đầu 4. Cứ hăng say tập luyện và ăn uống healthy thế này, mẹ trẻ được động viên chẳng mấy chốc cân nặng như ý muốn.



