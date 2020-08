Ăn tinh bột buổi tối chẳng sợ tăng cân nhờ thực đơn Eat clean khoa học còn đẹp chuẩn nhà hàng

Tuy nhiên, một số người than phiền không ăn tinh bột buổi tối làm tăng cảm giác đói vào ban đêm và sáng ra thường xuyên trong cảnh "bụng rỗng kêu to". Một số cô nàng lại quá bận rộn với công việc ban ngày nên không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cẩn thận đủ chất. Bữa tối là thời gian để có một bữa ăn cân bằng nhưng cũng không dám ăn tinh bột vì sợ tăng cân.

Tiên An đã ăn Eat clean được 4 tháng, giảm được 4kg

Có kinh nghiệm ăn Eat clean khoảng 4 tháng qua, cô nàng Tiên An (SN 1991, Bình Phước) là người có thường xuyên ăn tinh bột vào bữa tối. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, mỗi ngày Tiên An chỉ ăn một bữa có tinh bột trong ngày. Nếu ban ngày quá bận không có nhiều thời gian nấu nướng cô sẽ để dành ăn tinh bột vào bữa tối.

Thực đơn phổ biến hàng ngày của Tiên An gồm: Bữa sáng chủ đạo là trái cây và bánh mì, có khi thay đổi ăn oatmeal bowl bằng sữa chua + trái cây hoặc yến mạch. Bữa trưa nhiều rau xanh và chủ đạo là thịt để cung cấp protein.

Bữa tối, Tiên An chủ yếu làm salad hoặc rau xào không dầu. Tinh bột cho bữa tối thường là cơm gạo lức ăn kèm với lượng 80-100g. 9X chuộng dùng gạp lứt trắng, nếu ngán cơm thì chuyển sang bún gạo lứt.

Một điều quan trọng trong chế độ ăn giảm cân là không ăn tối quá muộn sau 19h. Mỗi ngày, Tiên An đều tan làm lúc 17h sau đó về nhà cần 1 tiếng để nấu nướng thì bữa tối bắt đầu lúc 18h.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, ăn bữa tối càng muộn làm giảm lượng insulin trong máu, gián tiếp tăng đường huyết, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường . Đây còn là nguyên nhân gây tăng cân béo phì do thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ chuyển hóa thành các chất béo không lành mạnh, tích tụ lại gây mỡ thừa ở nhiều bộ phận trên cơ thể như cánh tay, bụng, mông, đùi…

Do đó, các cô nàng bận rộn đừng quá lo lắng, chỉ cần một số lưu ý là bạn hoàn toàn có thể ăn tinh bột vào bữa tối mà không lo tăng cân. Tham khảo thực đơn Eat clean cho bữa tối giàu tinh bột từ Tiên An.

Nếu không ăn cơm, Tiên An sẽ thay bằng khoai biến tấu dưới dạng kimbap để lạ miệng hơn

Bữa tối với cá hồi

Ức gà được chế biến đa dạng như hấp hay nướng với gia vị

Bún gạo lứt thay cơm

Bữa tối cùng gia đình

Tiên An biến tấu món cơm khi kết hợp với bắp và hạt đậu hà lan

Bữa tối nên ăn nhiều các loại rau xanh đậm để bổ sung chất xơ

