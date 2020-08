Thực đơn Eat clean cho bữa trưa của 9X Bình Phước, đẹp không nỡ ăn, nàng vụng đến mấy cũng làm được

Nếu bạn đang thực hiện chế độ Eat clean mà không biết nấu gì mỗi bữa trưa hàng ngày, tham khảo thực đơn đa dạng và siêu dễ làm từ 9X Bình Phước.

Tiên An (SN 1991, quê Bình Phước) chia sẻ bắt đầu quan tâm tới Eat clean từ khoảng tháng 10/2019. Đến tháng 2/2020, gia đình có người gặp vấn đề về huyết áp, được bác sĩ khuyên nên giảm muối trong chế độ ăn. Từ tháng 5/2020, cô gái quyết tâm theo đuổi chế độ ăn Eat clean một cách nghiêm túc.

Cô nàng Tiên An ăn Eat clean sau 3 tháng giảm được 4kg

Tiên An tham gia nhiều hội nhóm về Eat clean trên mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm của nhiều người. Từ đó, 9X tự sáng tạo thực đơn mỗi ngày, với những cách chế biến lành mạnh.



Sau 3 tháng theo đuổi Eat clean, Tiên An giảm được 4kg, cân nặng hiện còn hơn 41kg một chút. Từ một cô nàng vốn rất vụng về khoản nấu nướng đến nay, An đã tự tin, khéo léo hơn. Đặc biệt, cô nàng còn rất khéo tay trang trí các món ăn với decor đặc sắc và đẹp mắt không kém các đầu bếp chuyên nghiệp.



Tiên An có thói quen ăn nhiều carb và trái cây vào buổi sáng. Còn buổi trưa, An chủ yếu nạp protein và thêm rau xanh. Dưới đây là thực đơn Eat clean cho bữa trưa siêu dễ làm lại còn đẹp tới mức chắc chắn nhiều cô nàng không nỡ ăn.

Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày