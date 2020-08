Girl xinh Đà Nẵng ngất xỉu vì nhịn ăn tinh bột, 2 tháng ăn Eat clean khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Cô nàng chỉ lên mạng tham gia vào các nhóm giảm cân để học hỏi thực đơn Eat clean rồi về tập nấu. Hà Tiên kể từng có thời gian nhịn ăn tinh bột để giảm cân nhưng chỉ thấy cơ thể mệt mõi, không còn chút sức lực nào.

Sau 2 tháng ăn uống lành mạnh, vòng eo của cô nàng giảm đáng kể, cơ thể thì khỏe khoắn nhanh nhẹn. Thay vì ăn cơm phở thông thường, Hà Tiên rất thích sử dụng các loại mì, bún gạp lứt lành mạnh, ít calo hơn vừa đảm bảo đủ chất mà không béo.

Dưới đây là thực đơn Eat clean của cô nàng, trông vừa bắt mắt lại hấp dẫn và ngon miệng.

Minh tinh than tre với thịt heo và rau củ các loại

Mực hấp, rau củ và cháu gạo lứt

Bún gạo lứt với thịt nạc và rau xanh

Bún gạp lứt, tôm và trứng cùng rau củ luộc

Salad thịt heo, trứng và sốt mè rang

Sữa chua, hoa quả và hạt chia



Trước kia cô nàng cô nàng có tập gym được khoảng 1 năm nhưng sau đó bỏ. Hiện tại cô nàng kết hợp tập luyện tại nhà với chế độ ăn uống.

Kinh nghiệm để có vòng eo săn chắc của Hà Tiên đó là phải giảm mỡ toàn thân trước khi giảm mỡ bụng. Sau khi giảm mỡ toàn thân sẽ tập theo bài 2 weeks của Chloeting. Thực tế cô nàng ít chú trọng vào giảm mỡ bụng mà chỉ kết hợp cùng tập mông.

Cô nàng Hà Tiên xinh đẹp



Kết quả là sau 2 tháng cô nàng sở hữu vòng eo hiện rõ cơ bụng số 11 khiến chị em trầm trồ. Chưa hết, nhờ ăn Eat clean khoa học mà cô nàng còn khỏe mạnh, dẻo dai đủ sức tập luyện và làm việc.

