Mê mẩn với thực đơn Eat clean siêu tiết kiệm giúp nữ sinh viên ĐH Thương mại giảm 'nhẹ nhàng' 5kg

Đặc biệt với nhiều sinh viên, thường lo ngại ăn Eat clean tốn kém, nhanh nản chí nên dễ thất bại trong công cuộc giảm cân. Cô bạn Hoàng Lệ Anh - sinh viên Đại học Thương mại chia sẻ thực đơn Eat clean siêu tiết kiệm lại còn cực đơn giản dành cho mà bất cứ cô nàng nào cũng có thể làm theo.



Lệ Anh chia sẻ, tiêu chí ăn Eat clean là cực đơn giản, không có đồ ngọt hay đồ nhiều dầu mỡ. Vì kinh tế còn eo hẹo nên cô nàng ưu tiên chọn các thực phẩm đa dạng, rẻ tiền mà vẫn đủ chất tinh bột, protein, chất béo tốt, chất xơ vitamin khoáng chất.

Tự làm pancake ăn kèm với bơ, khoảng 30-40kcalo/chiếc

Mỗi ngày Lệ Anh chia làm 4 bữa gồm bữa sáng, bữa trưa bữa phụ và bữa tối. , nạp khoảng từ 1400-1500calo.

Tham khảo thực đơn Eat clean cực bắt mắt do Lệ Anh tự làm:

Bữa sáng, cô nàng hay ăn bánh mì đen hoặc sữa chua granola, yến mạch ngâm sữa qua đêm ăn cùng hoa quả, hoặc smoothie với tiêu chí nhanh gọn.

Bánh mì nguyên cám là loại tinh bột được Lệ Anh thường xuyên sử dụng



Bữa trưa và bữa tối nữ sinh ăn cơm gạo lứt với rau và ức gà và trứng để không bị đói vào ban đêm và cung cấp đủ dinh dưỡng năng lượng. Bữa phụ thì thường là hoa quả hoặc bánh làm từ yến mạch.

Lệ Anh chia sẻ bản thân không bao giờ nhịn ăn, uống nhiều nước để hạn chế ăn vặt trong ngày.

Kimbap biến tấu với phần nhân chủ yếu rau xanh

Các món cháo và súp

Ức gà, cá chiên

Nữ sinh viên còn rất khéo tay tự làm loại bánh bao nhân ức gà nguyên cám cực healthy rất ngon mà không sợ béo. Lệ Anh cho biết, phải tự tay nhào bột để nặn bánh đến mệt xỉu nhưng kết quả rất tuyệt vời. Chiếc bánh bao mềm xốp không bị cứng, nhân ức gà mộc thĩ thích hợp cho bữa sáng hay bữa trước tập.

Một chiếc bánh này cỡ 200-250kcal



Ngoài ăn uống healthy, Lệ Anh thường tập luyện 4-5 buổi hàng tuần tại nhà theo các video của Hana Giang Anh, Emi Wong va Chloe Ting trên Youtube.

Gương mặt và vóc dáng của Lệ Anh trước và sau khi giảm 5kg

Thành quả là sau 3 tháng, cô nàng giảm sương sương 5kg, cân nặng còn 57kg, thân hình thanh thoát hơn rất nhiều. Cách giảm cân của Lệ Anh tuy chậm nhưng an toàn để cơ thể không bị mất nước, kiệt sức và thèm ăn lại.



Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày