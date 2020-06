Giảm cân bằng yến mạch có gì khó, thử ngay thực đơn giảm cân cấp tốc trong 1 ngày của Uyên Pu

Yến mạch là loại thực phẩm thay thế tinh bột được ưa chuộng hàng đầu với những người Giảm cân . Yến mạch chứa nhiều tinh bột nhưng loại tinh bột này là tinh bột tốt cho Sức Khỏe , không hòa tan, khó chuyển hóa thành chất béo. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao trong yến mạch giúp tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.



Tuy nhiên, yến mạch khá khó ăn và không phải ai cũng biết cách sử dụng yến mạch để phát huy tối đa hiệu quả giảm cân.



Mới đây cô nàng Uyên Pu đã chia sẻ thực đơn giảm cân cấp tốc trong 1 ngày. Thực đơn giảm cân bằng yến mạch với nhiều món ăn khác nhau, đảm bảo ngon miệng, đủ chất mà không làm tăng cân.

Uyên Pu chia sẻ là thực đơn 1400 calo, sử dụng nguyên liệu chính là yến mạch cho bữa sáng và bữa trưa. Đây là thực đơn này dành cho những bạn có TDEE (chỉ số calo (năng lượng) cơ thể đốt cháy trong 1 ngày, bao gồm tất cả các hoạt động thể chất, ăn chơi, hít thở, ngủ nghỉ, tập luyện) vào khoảng 1500-1700 calo.



Những bạnh có mức TDEE cao hơn thì vẫn có thể áp dụng thực đơn này nhưng vẫn nên chú ý bổ sung một số loại thực phẩm để đảm bảo cung cấp năng lượng, tránh cắt giảm calo tiêu cực (dễ giảm rồi tăng cân trở lại, suy giảm hệ trao đổi chất và các tác hại tiêu cực khác đến sức khỏe).

Thực đơn giảm cân cấp tốc bằng yến mạch của Uyên Pu trong một ngày như sau.

1. Bữa sáng: Pancake yến mạch cacao



Nguyên liệu: 1 quả chuối (120g - 107 calo), 1 quả trứng (50g - 75 calo), 40g yến mạch (156 calo) và 5g bột cacao (12 calo).



Chuối cắt miếng nhỏ, dầm nhuyễn rồi đập trứng vào đánh thành hỗn hợp. Tiếp tục đổ yến mạch và bột cacao vào trộn chung với hỗn hợp trên. Nếu bạn không thích ăn cacao thì có thể không cho bột cacao vào.

Lúc này bạn được một hỗn hợp làm bánh đặc quánh. Sử dụng chảo chống dính để áp chảo từng miếng bánh thơm phức, như vậy bạn cũng không cần đến dầu mỡ.



Bạn có thể ăn bánh kèm với mật ong hoặc có thể ăn không vì bánh đã có sẵn vị ngọt của chuối. Món ăn này cung cấp tổng năng lượng cho cơ thể là 350 calo.



Bữa phụ kế bữa sáng: Bạn có thể ăn 1 quả táo hoặc 1 quả chuối hoặc 2 quả cam để tổng lượng calo hấp thụ vào cơ thể là 120 calo.

2. Bữa trưa: Cháo yến mạch ức gà rau củ



Nguyên liệu: 100g ức gà (200 calo), 100g cà rốt (40 calo), 10g ngô bao tử (10 calo), 60g bông cải xanh (20 calo) và 40g yến mạch (156 calo).

Ức gà băm nhỏ, các loại rau củ cắt nhỏ. Cho nước lượng vừa phải vào nồi, đun sôi rồi lần lượt cho ức gà, cà rốt, ngô bao tử, bông cải xanh và yến mạch vào nấu chín.



Yến mạch nấu khá nhanh chín, không mất nhiều thời gian như nấu cháo gạo. Sau khi các nguyên liệu chín nhừ thì đổ ra bát, rắc thêm chút tiêu cho thơm.

Cháo sẽ rất thơm mùi yến mạch, béo ngậy, mềm mịn. Tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể là 450 calo.

Bữa phụ kế bữa trưa (bữa chiều): Bạn có thể ăn 10-12 hạt điều, hạnh nhân với tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể là 100 calo.

3. Bữa tối: Súp nấm rau củ



Nguyên liệu: 200g bí ngô (50 calo), 100g nấm (40 calo), 100g đậu phụ (80 calo), 1 quả trứng (50g - 75 calo), 4g bột ngô (30 calo).



Các loại rau củ cắt nhỏ nhất có thể. Trứng đập bỏ vỏ, đánh nhuyễn. Cho nước lượng vừa phải vào nồi, đun sôi rồi lần lượt cho bí ngô, 1 chút gia vị, nấm và đậu phụ vào nấu chín. Tới khi các nguyên liệu đã chín nhừ thì vừa đảo vừa rót từ từ trứng đã đánh nhuyễn vào nồi.

Bột ngô trộn đều với chút nước rồi vừa rót vào nồi vừa đảo cho đến khi nồi súp sánh lại với lượng vừa đủ. Món ăn béo ngậy vẫn thơm mùi thịt gà và trứng. Tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể là 300 calo.





Theo Hà Ly/SKCĐ