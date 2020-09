Lee Sung Kyung ăn đủ 3 bữa/ngày, không kiêng thịt vẫn giảm gần 10kg trong 6 tháng

Lee Sung Kyung xuất hiện trong các bộ phim Người thầy y đức, The Doctor, It's Okay, That's Love... luôn là hình ảnh mình hạc xương mai. Trước khi nhận vai nữ chính trong Tiên nữ cử tạ, cô nàng buộc phải tăng 5kg để phù hợp với tạo hình nhân vật.

Theo GirlStyle, kết thúc bộ phim, nữ diễn viên phải nỗ lực giảm 10 kg trong nửa năm để trở về với vóc dáng vốn có. Vậy Lee Sung Kyung tuân thủ thực đơn như thế nào mà không cần ăn kiêng vẫn Giảm cân

Không ăn kiêng, không nhịn đói



Lee Sung Kyung là một trong số các sao nữ không quá chú trọng Lee Sung Kyung là một trong số các sao nữ không quá chú trọng chế độ ăn kiêng . Vì công việc quá bận rộn nên nữ diễn viên lo sợ ăn kiêng khiến cô kiệt sức, không đủ sức để làm việc.



Chưa kể, nếu ăn kiêng thái quá hoặc thậm chí nhịn đói sẽ khiến cơ thể càng ham ăn, ăn nhiều hơn để bù lại. Do đó, Chưa kể, nếu ăn kiêng thái quá hoặc thậm chí nhịn đói sẽ khiến cơ thể càng ham ăn, ăn nhiều hơn để bù lại. Do đó, Ngôi Sao họ Lee quyết không ăn kiêng mà chỉ ăn những gì mình thích, cô không bao giờ để bụng đói.



Ăn chậm nhai kỹ



Thói quen ăn chậm nhai kỹ có lẽ đã trở thành nguyên tắc giảm cân nằm lòng của các minh tinh và Lee Sung Kyung cũng không ngoại lệ. IU, các thành viên nhóm BlackPink hay Jeon Ji Huyn cũng nổi tiếng ăn chậm nhai kỹ để giảm cân. Lee Sung Kyung có thói quen đếm số lần nhai ít nhất 20 lần một miếng thức ăn trong miệng trước khi nuốt.



Trước hết, ăn chậm nhai kỹ để cảm nhận rõ nhất hương vị món ăn. Cách này giúp bạn không thể cho một lượng thức ăn quá lớn vào miệng mà phải ăn từ tốn, nhai kỹ tạo cảm giác no lâu, bạn sẽ không còn cảm giác thèm ăn mà hệ tiêu hóa cũng bớt gánh nặng.



Thực đơn giảm cân ngày 3 bữa



Nếu các cô nàng khác phải nhịn ăn gián đoạn thì Lee Sung Kyung vẫn ăn đủ ngày 3 bữa. Với mỹ nhân họ Lee, bữa sáng quan trọng nhất nên cô phải ăn đầy đủ chất.



Thông thường bữa sáng của cô nàng sẽ gồm chất xơ, protein, chất béo và tinh bột cần thiết. Hai thực phẩm thường được nữ diễn viên ưu tiên vào buổi sáng là quả bơ và bột yến mạch. Ngoài ra cô uống thêm một cốc cà phê đen.



Bữa trưa, cô nàng ăn thịt bò hoặc cá để bổ sung protein. Tuy nhiên, để giảm tối đa chất béo, thịt bò được chế biến bằng cách nướng hoặc chiên khô không có nhiều dầu. Cô nàng ưu tiên ăn thăn bò nhiều nạc không có mỡ.



Buổi tối cô nàng thường chỉ ăn nhạt với rau và salad, ức gà... để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Nếu thấy đói trước khi đi ngủ, cô nàng sẽ ăn phô mai không đường, ngũ cốc không đường, các loại hạt, nước mật ong để giảm cơn thèm ăn.



Đặc biệt trong chế độ ăn, nữ diễn viên hạn chế tối đa bánh mỳ ngọt, đồ hộp… vì chúng chứa nhiều muối và các chất chuyển hóa dễ khiến cơ thể tích nước, gây phù nề.



Tập tạ và chạy bộ để thân hình săn chắc



Ngoài duy trì chế độ ăn uống, Lee Sung Kyung còn rất chăm chỉ tập luyện. Cô thường xuyên dành thời gian ở phòng tập 2-3 lần/tuần để tập tạ. Sở hữu cô nàng chọn tập tạ để các cơ bắp săn chắc, các vòng nảy nở.



Đồng thời, nữ diễn viên còn kết hợp chạy bộ, bóng chày, ngồi thiền, các bài tập đốt mỡ... để thân hình cân đói, vóc dáng thon gọn.

