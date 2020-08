Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm cơm ngày hè đủ 5 món, chồng con ăn xong chỉ biết kéo áo ngồi thở

Gia đình nhỏ của chị Hòa hiện tại có 3 thành viên gồm hai vợ chồng và cậu con trai kháu khỉnh. Dù ít người nhưng chị luôn chuẩn bị những bữa cơm gia đình thật tươm tất và đầy đủ các món. Đôi khi có mẹ chồng tới thăm nên các mâm cơm chị nấu thường dành cho 3-4 người.

Bữa cơm hàng ngày chị chuẩn bị gồm 4 món chính và 1 món tráng miệng. Bà mẹ 8X chia sẻ mùa hè chỉ mê nhất món canh cua hoặc canh chua, lúc nào cũng đưa cơm chẳng biết ngán.



Ngoài tô canh to, 3 món còn lại trong mâm cơm thường là 1-2 món mặn hoặc kèm thêm một món rau/thịt phụ. Trong bữa cơm gia đình mùa hè gần như không thể thiếu món cà pháo muối giòn ăn kèm canh cua đưa cơm. Những mâm cơm khá đơn giản, dễ làm nhưng "chồng con ăn xong chỉ biết kéo áo ngồi thở", vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi.

Ngoài thực đơn mâm cơm đa dạng, chị Hòa còn đặc biệt khéo tay trong việc tỉa và trang trí các loại trái cây. Có khi chị xếp hình thanh long, dưa hấu trong đĩa, có hôm lại nổi hứng cắt tỉa dưa lưới thành hình con thuyền hay xếp kiwi và chuối thành cây dừa...

Tham khảo thực đơn mâm cơm ngày hè cho gia đình 3 người của chị Hòa:

Canh cua mồng tơi mướp+ cà, Đậu bắp luộc, Chả lá lốt, Cá mối một nắng xào chua ngọt, Dưa hấu vàng

Canh ngao nấu chua, Khoai tây chiên, Thịt bò xào đậu bắp, Cá hồi phile sốt chanh leo, Dưa lưới

Có thể thấy rõ các món ăn với công thức nấu không quá cầu kỳ nhưng chứa đựng trong đó sự bày biện kỳ công và tình yêu thương gửi gắm vào từng món ăn.

Canh cua mồng tơi + cà, Nem rán, Đậu hành, Thịt chân giò luộc chấm mắm tôm, Chuối+ kiwi

Canh cua mồng tơi+ cà, Sườn xào chua ngọt, Dưa chuột trộn chua ngọt, Ổi tráng miệng

Canh mồng tơi nấu tép + cà, Thịt gà rang lá chanh, Dưa chuột bao tử, Cherry

Bắp bò luộc chấm mắm gừng, Cá lăng nướng, Cải thảo luộc, Thanh long

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Hòa Phạm

