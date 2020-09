Thực đơn Oatmeal giảm cân của nàng 9X Bình Dương, mỗi ngày một tô cực healthy

Hãy học cách kết hợp yến mạch với các loại trái cây và sữa thành bữa ăn tiện lợi Oatmeal giảm cân cực healthy. Các loại trái cây mọng nước đã có vị ngọt sẵn cùng một chút sữa chua hoặc sữa tươi không đường làm tăng độ dinh dưỡng của yến mạch.

Cô nàng Tiên An (SN 1991, Bình Dương ) với nhiều tháng thực hành Eat clean đã có kinh nghiệm kết hợp các món Oatmeal giảm cân siêu bổ dưỡng, ngon miệng mà còn đẹp mắt nữa. Nhìn các món Oatmeal do Tiên An kết hợp vô cùng hài hòa về màu sắc và cả hương vị.