MXH truyền nhau chuyện 'xế hồng' của Binz bị cảnh sát hỏi thăm, thực hư ra sao?

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ loạt ảnh một chiếc xe cổ màu hồng bị CSGT tạm dừng giữa đường để làm việc. Ngay lập tức, nhiều người phát hiện ra chiếc xe này có nhiều nét quen quen, rất giống với chiếc xe mà nam rapper Binz sở hữu.

Hình ảnh được chia sẻ trên MXH

Sở dĩ nhiều người nghĩ đến chiếc xe của nam rapper 'Bigcity boy' bởi hầu như ai cũng biết, Binz sở hữu một chiếc xe cổ có màu hồng. Thậm chí, anh còn yêu xe đến nỗi từng đem cả chiếc xế cổ của mình lên trang trí ở sân khấu Rap Việt.

Được biết, chiếc xế hộp 'hường phấn' của Binz có trị giá khoảng 1 tỷ đồng, thuộc hãng xe từ năm 1967. Đây là dòng xe có ít người sở hữu, lại được trang trí theo phong cách khác biệt chỉ Binz mới có. Thế nên, nhiều người nghi đây là chiếc xe của Binz cũng là điều dễ hiểu.

Binz từng đem cả chiếc xế cổ của mình lên trang trí ở sân khấu Rap Việt

Bên cạnh đó, nhiều người còn chia sẻ bức ảnh vị HLV Rap Việt chụp cùng fan hâm mộ khi đang làm việc với cơ quan chức năng. Điều này càng khiến nhiều người khẳng định chiếc xe hồng bị CSGT dừng là xe của Binz?





Dù còn chưa biết thực hư ra sao nhưng những hình ảnh trên đang được CĐM chia sẻ rầm rộ.

Nhiều người còn chia sẻ bức ảnh vị HLV Rap Việt chụp cùng fan hâm mộ khi đang làm việc với cơ quan chức năng

Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Binz khi nắm được vụ việc đã nhanh chóng lên tiếng. Cụ thể, người này cho biết: "Hình này lái xe của Binz lái đi và công an dừng lại hỏi thăm chứ không có vấn đề gì. Binz cũng không đi cùng lúc này. Còn về hình ảnh selfie cùng fan là khi Binz đi chụp hình báo. Không có chuyện bị công an hỏi gì hết", theo Nhịp Sống Việt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ