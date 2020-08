Thực hư chuyện ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch để thoát `Ế` và những điều thú vị về lễ Valentine châu Á

Lễ Thất Tịch là ngày nào?

Lễ Thất Tịch được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Người Trung Quốc coi đây như một ngày lễ Valentine bởi ngày lễ này gắn với những câu chuyện về Ngưu Lang - Chức Nữ. Truyền thuyết kể rằng sau một năm xa cách cứ đến ngày 7/7 âm lịch hàng năm, một đàn quạ đen sẽ bay lên trời và dệt nên một chiếc cầu bắc qua sông, gọi là cầu Ô Thước.

Thất Tịch là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau

Nếu vào ngày này trời đổ mưa thì ấy là đàn quạ đã dệt thành công cây cầu tình yêu, còn nếu trời quang mây tạnh thì có nghĩa là Ngưu Lang - Chức Nữ lại phải chờ thêm một năm nữa mới được gặp nhau.

Vì thế Lễ Thất Tịch vẫn được xem là ngày lễ tình nhân của các cặp đôi nên đây cũng là thời điểm người độc thân tìm kiếm cho mình một nửa thích hợp.

Tại sao lại có tục lệ ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch?

Ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch được xem như là một cách để mang đến sự may mắn. Theo quan niệm của người châu Á, đậu đỏ là biểu tượng của điềm lành, niềm hạnh phúc và tình yêu đôi lứa. Bởi vậy cứ đến ngày này hằng năm, các nam thanh nữ tú lại thường lựa chọn những món ăn được làm từ đậu đỏ như: Chè đậu đỏ hạt sen, Cháo đậu đỏ, Canh đậu đỏ hầm rau củ,...để mong sớm gặp được ý chung nhân của mình, còn với những cặp đôi đang yêu nhau thì mong cầu tình cảm sẽ bền chặt, lâu dài.

Ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch có thể không giúp thoát ế nhưng mà nó ngon

Mặc dù không rõ thực hư của công dụng giúp "thoát ế" của món ăn này, thế nhưng đã có rất nhiều người đặt niềm tin vào việc ăn chè đậu đỏ sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Bỏ qua chuyện tâm linh thì đây cũng là một món ăn thực sự rất ngon và bổ dưỡng, giúp chống oxy hóa , đẹp da, ổn định huyết áp, bổ sung vitamin, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp Giảm cân và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch,... Vì vậy các bạn trẻ dù đang độc thân hay đã có gấu cũng nên chọn cho mình một cốc chè đậu đỏ nhé, tình duyên có thể chưa tới nhưng mình vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi đúng không?

Những điều thú vị khác về ngày thất tịch có thể bạn chưa biết

Lễ Thất Tịch thường có mưa

Diễn ra vào đúng tháng 7 mưa ngâu, đã phần ngày Thất Tịch của các năm đều có mưa. Tương truyền mưa vào ngày Thất Tịch chính là những giọt nước mắt vui mừng của đôi nam nữ đáng thương, nước mắt rơi xuống nhân gian hóa thành những giọt mưa rả rích.

Thất Tịch là ngày dành cho những cô gái

Tại Trung Quốc, lễ Thất Tịch còn được coi là ngày lễ của những cô gái với các hoạt động lễ hội khác nhau. Theo truyền thuyết, Chức Nữ là một cô gái khéo léo với tài dệt vải và thêu thùa. Lễ Thất Tịch chính là dịp để các cô gái thể hiện được tài khéo léo và đảm đang như: xâu kim, khắc trái cây, nấu ăn,...để so tài với nhau,…

Các cô gái cùng nhau thêu thùa vào ngày Thất Tịch

Vào ngày này các cô gái còn chuẩn bị mâm lễ cúng để dâng lên nàng Chức Nữ để cầu nguyện về một tình yêu hôn nhan được yên ấm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, những cô gái cũng sẽ tắm gội sạch sẽ, mang nửa hộp phấn trang điểm lên mái nhà, nửa còn lại thì đem chia cho những phụ nữ trẻ tuổi khác. Họ tin rằng khi làm điều này thì cũng sẽ được trở nên xinh đẹp như Chức Nữ.

Thất Tịch là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc

Thất Tịch được xem là lễ tình nhân của người Trung Quốc và nhiều quốc gia khác ở Châu Á. Chuyện tình yêu cảm động của hai người chính là mình chứng cho một tình yêu chân thành có thể làm cảm động trời đất.

Vào ngày này, các cặp đôi cũng sẽ ra ngoài hẹn hò, cùng nhau đi chùa hoặc tặng nhau những món quà ý nghĩa.

Thất Tịch ngắm sao và cầu nguyện

Ngưu Lang - Chức Nữ là tên của hai ngôi sao sáng và đẹp trên bầu trời đêm tháng 7. Sao Chức Nữ (Vega) là Ngôi Sao sáng, nó còn rạng rỡ hơn Mặt trời 40 lần, Sao Ngưu Lang cũng sáng hơn Mặt trời gấp 10,6 lần.

Sao Ngưu Lang, sao Deneb, và sao Chức Nữ là ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao: Thiên Ưng (Aquila), Thiên Nga (Cygnus) và Thiên Cầm (Lyra)

Nằm giữa hai ngôi sao này là ngôi sao Deneb, 3 ngôi sao sẽ tạo thành một Tam giác mùa hè, người ta vẫn thường đùa nhau rằng, Deneb chính là cầu Ô Thước bắc ngang qua để làm cầu nối giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.

Do đó, vào đêm Thất Tịch, nếu trời quang mây tạnh thì những đôi lứa thường cùng nhau ngồi ngắm sao và cùng cầu nguyện. Có truyền thuyết cho rằng nếu bạn và người ấy cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm Thất Tịch thì cả 2 sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Nguồn gốc, ý nghĩa lễ Thất Tịch

Theo Phương Hoa/SKCĐ