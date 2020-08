BV Phụ nữ Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin từ chối cho sản phụ nhập viện khi đã chuyển dạ sắp sinh

Ngày 22/8, trước tin đồng BV Phụ nữ Đà Nẵng từ chối cho sản phụ nhập viện, Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Võ Xuân Phúc đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

Theo ông Phúc, từ ngày 31/7 đến nay, Bệnh viện Phụ nữ đã được Sở Y tế Đà Nẵng sử dụng để tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển qua, do bệnh viện này đang trong thời gian bị phong tỏa. Vì vậy bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng đã ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám ngoại trú để tập trung vào việc phòng chống dịch bệnh COVID-19

Về thông tin đang được lan truyền trên mạng, ông Phúc cho biết khoảng 5 giờ sáng 21/8, sản phụ LTMC (sinh năm 1979, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được người nhà chở bằng xe máy đến Bệnh viện Phụ nữ để sinh, thế nhưng ngay vừa đến cổng bệnh viện thì sản phụ này đã bắt đầu chuyển dạ và sinh con.

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng đã ngay lập tức huy động êkip bác sĩ đang trực trong điều kiện cách ly, mặc áo bảo hộ an toàn và ra ngoài hỗ trợ sản phụ chuyển dạ sinh thường, cắt rốn, bong nhau để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Cháu bé sau sinh nặng 3,4 kg, khóc to, hồng hào, nhau bong đầy đủ, mẹ ổn định.

Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để được chăm sóc. Hiện tại Sức Khỏe hai mẹ con chị C đã ổn định. Đây là lần mang thai thứ ba của sản phụ này hai lần trước sinh thường, không can thiệp phẫu thuật.

"Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, xử lý các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Phụ nữ cũng như ngành y tế Đà Nẵng, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân và gây hoang mang dư luận"- bác sĩ Phúc cho biết.

