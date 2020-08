CĐM hoang mang chuyện Facebook sẽ công khai tất cả tin nhắn đã bị xoá và bài đăng ở chế độ riêng tư?

Bài đăng cũng nêu rõ tất cả người dùng sẽ phải sao chép và chia sẻ thông điệp này. Nếu không facebook sẽ mặc định rằng bạn đồng ý với chính sách của nó. Đây không phải là lần đầu tiên thông điệp trên xuất hiện trân facebook. Thực tế, những thông tin này đã xuất hiện trên facebook từ năm 2012. Tháng 3/2019 lại xuất hiện một nội dung tương tự nữa. Vào thời điểm đó nhiều trang thông tin đã xác định đây là tin giả. Về phía Facebook cũng chưa từng đưa ra bất cứ một lời khẳng định nào cho chính sách bảo mật mới này cả.

Những bài đăng được CĐM chia sẻ trên facebook trong nhiều ngày qua

Trong các bài đăng được người dùng Việt Nam chia sẻ, có thể thấy phần diễn đạt và nội dung giống như thể được dịch bằng Google Translate. Để tăng tính thuyết phục cho bài đăng, nội dung của nó còn dẫn tới một số nguồn luật đó là quy định Rome.

Người dùng Facebook rất quan tâm đến vấn đề bảo mật riêng tư

Tuy nhiên, Quy chế Rome là một khuôn khổ pháp lý được thành lập bởi Tòa án Hình sự Quốc tế, chuyên xử lý tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Nó không liên quan đến lĩnh vực bảo mật trên Internet cả.

Facebook không có quyền công khai ảnh và video của người dùng ở chế độ riêng tư

Theo Forbes, khi người dùng đăng kí một tài khoản Facebook , họ đồng ý với các điều kiện và điều khoản liên quan đến riêng tư của mạng xã hội này. Người dùng cũng có thể tự thiết lập quyền riêng tư ở mỗi bài đăng của mình. Dù vậy, nhìn chung, trên Facebook, người dùng vẫn sở hữu nội dung bao gồm ảnh và video. Nhưng Facebook không có quyền sở hữu nội dung của bạn và cũng không có quyền công khai chúng.

Hướng dẫn bật chế độ công khai khi đăng bài và chia sẻ bài viết trên facebook

