Thực hư chuyện `nữ hoàng giải trí` Hồ Ngọc Hà không mang thai đôi mà chỉ là thai đơn bình thường?

Trước đây, nhiều nguồn tin cho rằng "nữ hoàng giải trí " đang mang song thai và khám thai ở một bệnh viện nhiều nghệ sĩ chọn lựa sinh nở. Điều này có nghĩa, sau Subeo thì giọng ca "Cả một trời thương nhớ" sẽ chuẩn bị đón chào thêm 2 nhóc tỳ xinh xắn cùng một lúc.





Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội lại rộ tin thực tế Hồ Ngọc Hà chỉ mang thai đơn bình thường. Khỏi phải nói, thông tin này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Hà Hồ bên Kim Lý và con trai Subeo.

Dù vẫn chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng tin đồn mới này được nhiều người khẳng định là có căn cứ. Cụ thể, vào ngày sinh nhật vừa qua của bé Subeo, Hồ Ngọc Hà dường như cũng đã ngầm thông báo trước về điều này.

Cụ thể, trên chiếc bánh sinh nhật "nữ hoàng giải trí" đặt riêng cho con trai có vẽ bức ảnh một người mẹ dắt tay 2 bé con, trong đó có một bé trai và một bé gái. Nhiều người chắc chắn rằng, hình ảnh này tượng trưng cho Hồ Ngọc Hà, Subeo cùng cô công chúa sắp chào đời của nữ ca sĩ.

Chiếc bánh sinh nhật nữ ca sĩ chuẩn bị cho con trai.

Thời gian vừa qua, giọng ca "Cả một thời thương nhớ" liên tục bị đồn đoán về việc mang thai. Điều này xuất phát từ việc Hà Hồ thường xuyên mặc áo váy rộng, khéo léo che đi phần bụng. Bên cạnh đó, cân nặng của nữ ca sĩ cũng tăng lên trông thấy.

Trước những lời đồn đoán, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ âm thầm khoe ảnh hạnh phúc bên gia đình và con trai. Tuy nhiên, mọi người có thể nhận thấy bụng nữ ca sĩ ngày càng lộ thấy rõ.

Bụng nữ ca sĩ ngày càng lộ thấy rõ.

Trước đây, Hồ Ngọc Hà từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với đại gia phố núi Cường Đô la. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy con trai Subeo. Khi Hà Hồ đang hạnh phúc bên Kim Lý thìCường Đô la cũng đã kết hôn với Đàm Thu Trang và chuẩn bị đón con chung đầu lòng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ