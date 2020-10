Thực hư Hòa Minzy bí mật sinh con cho bạn trai đại gia, bí mật tổ chức tiệc thôi nôi trên du thuyền?

Mới đây, MXH truyền nhau thông tin một nữ ca sĩ tổ chức tiệc thôi nôi trên du thuyền cho con trai đầu lòng. Trước đó, người này cũng từng bị đồn ở ẩn một thời gian để sinh con cho bạn trai đại gia nhưng chưa một lần lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.



Theo một thông tin trên Nhịp sống Việt, khoảng 3 ngày trước nữ ca sĩ và bạn trai đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai trên du thuyền, đầu tư vô cùng hoành tráng và xa xỉ. Tuy nhiên, bữa tiệc chỉ có gia đình, quản lý và những người bạn thân thiết của nữ ca sĩ đến tham dự.

Hình ảnh được cho là tiệc thôi nôi



Theo Theo Pháp luật & Bạn đọc, thông tin tiết lộ cho biết, đây là một giọng ca trẻ có quê ở Bắc Ninh, có bạn trai đại gia và sở hữu cuộc sống sang chảnh, giàu có... Cô vừa mới trở lại làng giải trí bằng một dự án âm nhạc hoành tráng.



Dựa vào những dự liệu này, nhiều người khẳng định người mà Dựa vào những dự liệu này, nhiều người khẳng định người mà xã hội đang xôn xao nhắc đến chính là nữ ca sĩ Hòa Minzy . Nữ ca sĩ 25 tuổi có quê gốc ở Bắc Ninh, hiện đang trong mối quan hệ với bạn trai Nguyễn Minh Hải. Anh là thiếu gia nhà giàu và là tổng giám đốc một công ty phân bón khu vực miền Tây.

Nhiều người khẳng định người được nhắc đến chính là Hòa Minzy

Được biết, hai người đã sống chung và thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa, giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kể từ khi sánh vai với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy cũng đầu tư hơn về diện mạo bên ngoài, mua nhà, mua xe hơi và mua sắm hàng hiệu.



Vào tháng 11/2019, Hòa Minzy vướng nghi vấn sinh còn đầu lòng cho bạn trai thiếu gia. Khi đó, cô liên tục để lộ nhiều bằng chứng đáng ngờ, nhiều khán giả còn phát hiện tiếng trẻ con khóc trong một lần nữ ca sĩ livestream.

Thời gian gần đây, giọng ca Không thể cùng nhau xuống kiếp thường xuyên check-in những nơi sang chảnh như nhà hàng, khách sạn, du thuyền... và không tiếc tiền mua sắm hàng hiệu. Mới đây, cô còn check in trên du thuyền sang chảnh cùng với hội bạn "Hoa dâm bụt" gồm Đức Phúc, Erik, Hương Giang.

Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia

Dù mọi dữ liệu có vẻ trùng khớp nhưng tin đồn vẫn chưa được xác nhận, thực hư vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng.



