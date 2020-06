Thực hư chuyện Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị nhóm người đánh `sấp mặt` giữa phố

Từ trước đến nay, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 liên tục khiến cộng đồng mạng chú ý do nhiều phát ngôn và hành động "sốc tận óc". Từ việc cả hai rủ nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ đến việc dùng chất kích thích, tố có "tiểu tam" chen vào chuyện tình cảm đến những động chạm phản cảm trên sóng livestream.

Có vẻ như, drama về cặp đôi thị phi này vẫn chưa khép lại khi mới đây, Lương Bằng Quang bị bạn gái cũ tố chuyện cũ khi còn yêu nhau. Không phải dạng vừa, Ngân 98 cũng đanh thép đáp trả để bảo vệ bạn trai, nói "người kia" không phải dạng vừa khiến nhiều người theo dõi câu chuyện cũng phải ngao ngán.

Cặp đôi lại dính thêm "phốt" mới.

Và mới đây nhất, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị nhóm người chặn đánh "sấp mặt" ở ngoài đường. Từ hai bức ảnh được chia sẻ, dù chỉ là hình chụp phía sau lưng nhưng rất nhiều người đều nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của cặp đôi thị phi.

Cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị nhóm người chặn đánh "sấp mặt" ở ngoài đường.

Người đăng tải loạt ảnh này chia sẻ: "Đêm qua, mấy bạn đang ngồi uống nước thì bất ngờ thấy Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khoảng 10 người vây lại, đánh cho dúi dụi. Một lúc sau, cả hai người ôm mặt mũi nằm xuống đất vì quá đau. Mấy người gần đó có ra hỏi nhưng Quang - Ngân không nói lại còn hỏi ngược lại là việc của bạn à?"

Ngay sau vụ việc, nam ca sĩ cũng đã nhanh chóng đăng trạng thái lên trang cá nhân để cập nhật tình hình hiện tại của mình và bạn gái. Cũng theo anh, cả 2 hiện vẫn rất ổn. Đồng thời, Lương Bằng Quang cũng đính chính câu nói "việc của bạn à" là sai sự thật.

Lương Bằng Quang đăng trạng thái lên trang cá nhân.



Liên quan đến vụ việc, khi PV Trí thức trẻ liên hệ với Ngân 98 thì điện thoại của hot girl không liên lạc được, tin nhắn facebook chỉ hiện "đã xem" nhưng không trả lời.

