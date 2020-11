Matt Liu viết tâm thư bảo vệ bạn gái giữa bão lùm xùm, ai ngờ CĐM phát hiện nhiều điểm đáng ngờ

Thời điểm hiện tại, lùm xùm giữa Hương Giang và Antifan đang là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Giữa lúc sóng gió còn chưa tan, vào ngày 30/10 trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức tâm thư được cho là của Matt Liu lên tiếng bảo vệ bạn gái.

Ngay lập tức, bức tâm thư này đã được nhiều người chú ý và chia sẻ. Theo đó, người Viết khẳng định Hương Giang là một hình tượng người chuyển giới được xem như là hoàn hảo nhất showbiz, thông minh xinh đẹp, dám sống thật với bản thân, luôn luôn cố gắng vươn lên để thể hiện banre thân.

Nhiều luận điểm bênh vực nàng hậu được đưa ra, cho rằng cô sống đẹp, không sân si hay đụng chạm tới ai, hoạt động showbiz rõ ràng và không bị mất lòng ai. Thậm chí, cuối bức tâm thư người này còn lên tiếng dằn mặt: "còn ai dám nói xấu và bôi nhọ cô ấy nữa thì tôi xin đính chính là chờ lên cấp trên giải quyết đi nhé".

Trọn vẹn bức tâm thư như sau:

"Lần đầu viết Tâm Thư vì quá bức xúc!

Thân chào mấy em, hôm nay tôi viết tâm thư này xin gửi đến mấy em hay đi sân si và nói xấu người khác?

1. Hương Giang là một hình tượng người chuyển giới được xem như là hoàn hảo nhất showbiz, không chỉ thông minh xinh đẹp mà cô ấy còn giám sống với chính ước mơ của mình. 8 năm trôi qua buồn có vui có hạnh phúc có cô đơn có và cũng nhiều lần vấp ngã trong sự nghiệp vì những scandal không đáng có dường như cô ấy đã muốn buông bỏ showbiz.

Mọi người hiểu sao không, nếu cô ấy từ bỏ hết thì rồi mọi người có sống thoáng hơn và chấp nhận hết những con người còn đang ngoài xã hội giống như Hương Giang không. Nên cô ấy quyết định phải không buông bỏ và cố tiếp tục lầy lội để phấn đấu hoạt động tích cực để tiến bộ hơn để có tiếng nói riêng và chung cho cộng đồng của mình. Nhưng ông trời cũng nhủ lòng thương cô ấy và cho cô ấy trở thành Hoa Hậu Chuyển giới Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Và cuộc hành trình của cô ấy mới bắt đầu mở cửa ra và sáng hơn. Mọi người thử nghĩ đi nếu đặc hoàn cảnh của gia đình mọi người có đứa con như vậy mọi người có hãnh diện không có vui không? Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà đâu ai cũng muốn mình như vây đâu chứ. Vậy nên mọi người bớt cái tôi của mình lại và thoáng hơn cũng đừng kì thị họ nữa. Miệng lưỡi thế gian mấy ai được như mong muốn. Chỉ mong mọi người thấu hiểu cho.

2. Hương Giang hoạt động showbiz rõ ràng cũng không sân không si ai cả, việc của Giang thì Giang làm cũng chẳng đụng chạm tới ai cả. Vậy nên mọi người đừng nên soi mói và trêu xấu cô ấy.

3. Con người ai cũng có sức chịu đựng do họ biết và cố chịu đựng thôi. Dù ai có nói to nhỏ như thế nào.

4. Tóm lại Hương Giang hoạt động showbiz rõ ràng và không mất lòng ai, còn ai dám nói xấu và bôi nhọ cô ấy nữa thì tôi xin đính chính là chờ lên cấp trên giải quyết đi nhé, không nói nhiều lòng vòng mất vui. Thanks!

Người Viết : Mattlih!"

Bức tâm thư này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh những lời khen ngợi Matt Liu ga lăng bảo vệ bạn gái, không ít người nghi ngờ đây không phải là tâm thư của chàng CEO Singapore.

Nguyên nhân bởi, bài viết này chỉ được đăng trên fanpage còn trên trang cá nhân của anh chàng thì không có bài viết nào tương tự. Do đó, nhiều người cho rằng bài viết trên là giả mạo với mục đích câu view.



Thực hư câu chuyện thế nào thì chỉ chờ người trong cuộc lên tiếng mà thôi.

Hương Giang trở thành 'người vô hình' trong buổi livestream

Liên quan đến vụ việc Hương Giang và antifan, ngày 29/10 vừa qua một nhãn hàng đã gỡ tên cô nàng ra khỏi bài thông báo về buổi livestream 1/11 dù trước đó hình ảnh nàng hậu nổi bần bật trên poster quảng cáo.

Tuy nhiên, tối 1/11 trong buổi livestream Hương Giang vẫn xuất hiện với vai trò MC trong chương trình. Thế nhưng, nàng hậu lại trở thành 'người vô hình', lên sóng đc 2 lần trong suốt 30 phút lên sóng, chủ yếu quay sang Jack và Thúy Ngân.

