Thực hư chuyện "người đàn ông ở Hà Nam tự thiêu phản đối hai bản án" xôn xao dư luận

Thời gian qua, trên mạng xã hội và một số tờ báo xuất hiện thông tin về một người đàn ông ở Hà Nam tự thiêu phản đối hai bản án của Tòa án. Theo đó, những nguồn tin này khẳng định đã liên hệ làm việc và trích dẫn lời của Chủ tịch UBND xã Hợp Lý, ông Đỗ Hữu Nội rằng: "Ông C. tẩm xăng tự thiêu vào 13h45 ngày 22/5 và đã tử vong vào 03h30 ngày 5/6. Qua nắm bắt trao đổi với gia đình , thì được biết ông C.bức xúc qua 2 bản án của TAND huyện Lý Nhân và TAND tỉnh Hà Nam về việc tranh chấp mốc giới đất đai với hàng xóm...".

Tuy nhiên, trước thông tin trên, ông Nội khẳng định đây là tin sai sự thật. Sau khi xảy ra sự việc ông C. tự thiêu đến nay, địa phương chưa tình được cơ quan báo chí nào liên lạc làm việc. Theo Công văn 34 ngày 11/6/2020 của UBND xã, vào lúc 13h45 ngày 22/5, tại trục đường DDT492) thuộc thôn Thượng Châu, xã Hợp Lý) có một người đi xe đạp qua, sau lưng bốc cháy. Công văn nêu rõ: "Lực lượng công an và quân sự xã Hợp Lý đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho việc tổ chức đại hội đảng đã có mặt kịp thời dùng chăn dập lửa, tổ chức sơ cứu và gọi xe chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân cấp cứu, đồng thời báo cho gia đình ông biết sự việc. Lúc này gia đình ông C. mới biết việc ông C. tự thiêu. Sau đó, ông C. được chuyển lên Viện bỏng quốc gia điều trị".

Theo thông báo này, cơ quan chức năng xác định người đàn ông ở Hà Nam tự thiêu là ông Nguyễn Văn C. (SN 1934, trú Thôn Thượng, xã Hợp Lý), có 9 người con, hiện sống cùng địa chỉ nhà với con trai út nhưng sinh hoạt riêng. Ông C. không hòa thuận với vợ con, sống tách biệt, có nhiều mâu thuẫn với hàng xóm. Ông C. được cho là có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, trước đó vào ngày 3/1/2017 (lịch âm) đã uống thuốc trừ sâu tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Chủ tịch UBND xã Hợp Lý đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, yêu cầu đính chính thông tin sai sự thật trên bởi điều này đã làm ảnh hưởng tới uy tín, đanh dự cán bộ xã. Việc một số tờ báo và trang mạng xã hội đưa tin ông C. tự thiêu phản đối hai bản án là suy diễn, áp đặt. Trên thực tế, sau khi Tòa án Hà Nam tuyên bố 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm về việc tranh chấp ranh giới, mốc giới quyền sử dụng đất với ông Đỗ Văn T., cả ông C. lẫn gia đình đều không có ý kiến hay khiếu nại gì.

Sau khi xảy ra sự việc này, cơ quan công an đã theo dõi, thu thập thông tin, cho biết người dân địa phương cũng không bàn tán gì về nguyên nhân tự thiêu của ông C. Ông C. qua đời sau đó không để lại di chúc, thư từ gì, ngay cả gia đình cũng chỉ biết chuyện sau khi được chính quyền thông báo.

