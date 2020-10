MXH xôn xao trước tin đồn Mai Phương Thúy đã bí mật sinh con từ 5 năm trước?

Dù đã đăng quang Hoa hậu từ lâu nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được độ hot của mình trong showbiz Việt. Sau 2 năm đương nhiệm, cô lùi về hậu trường làm kinh doanh và không còn tham gia quá nhiều hoạt động trong showbiz.

Mới đây, trên MXH xôn xao lan truyền bức ảnh nàng hậu xuất hiện bên một người đàn ông. Điều đáng chú ý, cả 2 cùng nắm tay một bé gái và ghi caption: Con gái và mẹ con gái. Ngay lập tức, bức ảnh này đã khiến nhiều người chú ý và quan tâm.



Không ít người tò mò về danh tính người đàn ông và bé gái trong ảnh. Thực tế, từ trước đến nay Mai Phương Thúy là một trong những người đẹp Vbiz rất kín tiếng về chuyện đời tư, đặc biệt là thông tin bạn trai.

Bên cạnh những ý kiến khẳng định đây chỉ là hình ảnh vui đùa của những người bạn thân thiết nhưng cũng có người cho rằng, người đàn ông trong ảnh chính là bạn trai còn cô bé là 'tiểu công chúa' nhà Mai Phương Thúy.



Từ bức ảnh này, nhiều người lục tìm thông tin thời điểm vài năm trước Mai Phương Thúy dính tin đồn Từ bức ảnh này, nhiều người lục tìm thông tin thời điểm vài năm trước Mai Phương Thúy dính tin đồn mang thai khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Nếu điều này là đúng thì hiện tại, con của nàng hậu cũng đã tầm 4-5 tuổi, tương đương với cô bé trong bức ảnh.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì người đàn ông trong ảnh chỉ là một người bạn của Mai Phương Thúy và cách xưng hô trên chỉ là đùa giỡn. Khi hỏi về tin đồn bí mật sinh con, Hoa hậu Việt Nam 2006 liền bật cười phủ nhận.

Trước đây, Mai Phương Thúy từng chia sẻ bản thân và bạn trai đã yêu nhau từ năm 20 tuổi nhưng cô vẫn chưa muốn kết hôn. Cô tiết lộ, bạn trai mình là người chín chắn, đào hoa: "Bạn trai tôi dễ thương, đẹp trai và tất nhiên là đào hoa. Đàn ông phải hơi đào hoa một chút thì mới có sức hấp dẫn, nên càng đào hoa tôi càng thích. Trước khi quen tôi, bạn trai tôi quen rất nhiều người, chắc phải gấp đôi tôi. Nhưng tôi thích đàn ông đào hoa nên chịu thôi, biết sao được".



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ