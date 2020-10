Thực hư thông tin về loại ma túy ngụy trang dưới dạng "bột pha nước xoài" đang rộ lên tại TP.HCM

Qua theo dõi, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 5 trong đêm ngày 6/9 vừa qua đã chặn bắt Đạt (sinh viên một trường đại học ở TP.HCM , quê An Giang) đang chạy xe máy trên đường Hùng Vương, đoạn qua địa bàn phường 9 (quận 5). Qua kiểm tra, công an thu giữ trong túi áo khoác của Đạt một gói giấy ghi dòng chữ “Crispy Fruit Mango”, bên trong có một gói nylon ghi dòng chữ “Crispy Fruit Mango” (Xoài giòn) chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy nên đưa về trụ sở Công an phường 9 (quận 5) để làm rõ.

Ma túy dạng nước xoài mới

Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, số chất bột màu vàng thu giữ được là ma túy ở thể rắn, thuộc loại bromazepam, có trọng lượng hơn 17,6 g. Chất này được liệt vào danh sách ma túy ở nước ta. Đạt khai nhận: Qua các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội , Đạt quen người tên Th. (chưa xác định được lai lịch). Ngày 5/9, Đạt sang huyện Nhà Bè gặp Th. và người này giao cho Đạt bốn gói “Crispy Fruit Mango”. Đây là loại ma túy có tên là “nước xoài”, được pha vào nước để uống, tạo ảo giác.

Đạt khai nhận quen biết Th. từ tháng 4-2020. Trong thời gian này, Th. thường kêu Đạt đi giao bóng cười hoặc “nước xoài” và trả công 100.000-200.000 đồng. Công an xác định Đạt thường gặp Th. tại khu vực huyện Nhà Bè và liên lạc với Th. qua điện thoại, ngoài ra không rõ lai lịch người này.

Công an bắt được một sinh viên đang đi giao ma túy "nước xoài"

Một gói "nước xoài" này Đạt mua với giá 2 triệu VNĐ. Theo một cán bộ phụ trách điều tra, bromazepam là loại ma túy đã có trong danh mục nhưng được ngụy trang theo một cách hoàn toàn mới. Ma túy ngụy trang dưới dạng bột này chưa từng bị phát hiện trước đó ở TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Công an nghi ngờ ngoài ma túy “nước xoài” này còn có thể có những loại bột ma túy mang tên những trái cây khác nhắm vào lớp trẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, qua rà soát ở các quán bar, vũ trường cũng như các địa điểm nghi vấn, Công an quận 5 chưa phát hiện thêm loại ma túy này. “Các bậc phụ huynh nếu thấy con em, người thân có sử dụng loại ma túy mới với bề ngoài tương tự thì hãy báo cho cơ quan công an để có hướng xử lý phù hợp” - vị cán bộ này nói.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ