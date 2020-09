'Tiểu tam' trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế đòi kiện, dọa dẫm chị vợ: Thực hư thế nào?

Chiều 15/9 vừa qua, trên MXH xôn xao đoạn clip đánh ghen ở Lý Nam Đế, Hà Nội. Cụ thể, khi người chồng đang chở nhân tình trên xe Lexus Lx570 thì bất ngờ bị vợ đội mũ bảo hiểm Grab và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại.

Dù bị vợ bắt quả tang, thế nhưng điều đáng nói là ông chồng vẫn nhất quyết bênh vực bồ. Người này liên tục đánh vợ, hết đạp, thụi tay vào mặt và thậm chí bóp cổ người mình từng đầu ấp tay gối bao năm để bảo vệ cho cô bồ trốn thoát.

Tin nhắn được cho là của chị vợ nói về vụ việc



Liên quan đến vụ việc, sau đó một tài khoản có tên Facebook Tien Manh Tran - người tự nhận có quen biết với người vợ trong clip đã đăng đàn tiết lộ, thực tế ông chồng đã ngoại tình với cô bồ kia từ rất lâu. Người này còn rất chịu chơi khi mua cả nhà, xe sang cho nhân tình.

Sau vài ngày, ngỡ tưởng sự việc đã lắng xuống thì mới đây, người cháu quen biết của chị vợ lại bức xúc lên tiếng: "Đã cướp chồng người khác còn đòi kiện ngược".

Cụ thể, anh chàng này viết: "Cô mình bị nhắn tin đe dọa, nó đòi kiện. Hôm trước cũng có tin đồn bảo cô mình phải nhập viện nhưng không phải, cô ấy Sức Khỏe bình thường. Chỉ có điều quá sốc vì sự thay đổi của chồng. Cô cũng rất mất công mới bắt được tận tay như thế".

Người cháu của chị vợ bức xúc lên tiếng

Bên cạnh đó, người này cũng cho biết, sau bài đăng đòi công bằng lại cho cô mình, facebook của anh đã bị kẻ xấu report 7 ngày không thể đăng bài. Tuy nhiên, cũng mới đây MXH lại rò rỉ đoạn chat của người thân cô gái bị đánh ghen tiết lộ, 2 bên đều đã bỏ ý định kiện cáo.



Trong một diễn biến khác, 2 người được cho là chị gái của ' Trong một diễn biến khác, 2 người được cho là chị gái của ' tiểu tam ' cũng đã lên tiếng minh oan, bảo vệ em mình, khẳng định em gái là người ngây thơ không biết gì, không làm gái hay 'baby' và đặc biệt là không biết người đàn ông kia đã có vợ.



Khi được hỏ, chị T - người vợ trong vụ đánh ghen từ chối trả lời mọi câu hỏi và cho biết mình rất mệt mỏi. Hiện vụ việc liên quan vẫn được nhiều người chú ý và chia sẻ.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ