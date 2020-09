Thực hư tin đồn về iPhone 12 mini sẽ được lên kệ vào nửa đầu tháng 10?

Trên mạng xã hội Twitter, tài khoản l0vetodream vừa chia sẻ thông tin liên quan đến các sản phẩm iPhone 12 sắp được Apple cho ra mắt. Theo đó, 4 model lần lượt được trình làng sẽ làiPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Chẳng biết thông tin này có bao nhiêu phần trăm là sự thật thế nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên iPhone 12 mini được réo tên. Trước đó, nhà Táo Khuyết chưa từng sử dụng cụm từ "mini" để đặt cho những chiếc smartphone của mình.

Tuy nhiên tài khoản l0vetodream đã từng nhiều lần đưa ra dự đoán về các sản phẩm của Apple một cách chính xác, vì vậy thông tin này cũng khiến các iFan đứng ngồi không yên.

Thực hư tin đồn iPhone 12 mini sắp ra mắt

Theo 9to5mac, các tên gọi tương ứng với 3 kích thước màn hình được dân tình nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua. Trong đó iPhone 12 mini là phiên bản nhỏ nhất với màn hình chỉ có 5,4 inch.

Theo Ming-Chi Kuo, sản phẩm này cũng có phần khuyết ở đỉnh máy gọn hơn. Chiếc iPhone cao cấp có kích thước nhỏ nhất hiện nay là màn hình 5,8 inch.

Ở phiên bản iPhone 12 sẽ có màn hình là 6,1 inch, tương tự iPhone 11 đang có mặt trên thị trường, tuy nhiên, năm nay Apple sẽ trang bị tấm nền OLED cho tất cả các sản phẩm của mình.

iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max là cách gọi tên được Apple dùng từ thế hệ trước. iPhone 12 Pro kích thước bằng với iPhone 12 còn iPhone 12 Pro Max sẽ có màn hình 6,7 inch - lớn nhất từ trước đến nay trên các dòng của iPhone.

Tất cả đều được trang bị chip Apple A14 Bionic và hỗ trợ mạng 5G. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng các sản phẩm này sẽ không đi kèm tai nghe và củ sạc. Apple cũng đã bán Apple Watch Series 6 không kèm bộ sạc với lý do bảo vệ môi trường.

Vào sự kiện ngày 15/9 vừa qua, Apple đã không đả động gì đến các sản phẩm iPhone 12 mà chủ yếu dồn mọi nguồn lực vào Apple watch và iPad Air. Do đó nhiều người đồn đoán rằng nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu dòng iPhone 12 này trong nửa đầu tháng 10.

Your browser does not support HTML5 video.

iPhone 12 mini với màn hình 5.4 inch

Theo Phương Hoa/SKCĐ