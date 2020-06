Thực hư việc sư cô trong chùa ở TP.HCM túm tóc, đánh tiểu đồ đệ dã man

Theo Tổ quốc, mới đây, một đoạn clip được cho là quay tại ngôi chủa ở TP.HCM đang khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Trong clip, một vị sư cô trong độ tuổi trung niên đang nói chuyện cùng một tiểu đồ đệ khoảng 6-7 tuổi. Sư cô này lên tiếng quát nạt, trừng phạt đồ đệ vì cho rằng đứa trẻ đã "nói láo nhiều lần". Đồ đệ ngồi trên sàn nhà, còn vị sư cô kia lại gần túm tóc, đánh liên tục vào mặt đứa trẻ. Thậm chí, vị sư cô này còn dọa sẽ cho nén nhang đã đốt vào miệng đồ đệ vì việc nói dối.

Không dừng lại ở đó, sư cô này còn yêu cầu một đồ đệ khác trạc tuổi giữ tay bạn không cho cử động. Người này tiếp tục quát mắng, nói đồ đệ đã sai còn ngoan cố. Sau đó, người này còn tát vào mặt đồ đệ, rồi lớn tiếng cảnh cáo rằng "nhớ lấy cảnh hành hạ này". Đứa trẻ bị đánh liên tục than khóc, tìm cách giãy giụa nhưng không thành.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, vụ việc trên được quay tại chùa Long Nguyên (Phường 4, Quận 4, TP.HCM ). Người đánh đập bé tiểu trong clip là trụ trì chùa Long Nguyên, Sư cô Thích nữ Hạnh Th. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) quận 4 đã xác nhận có sự việc trên xảy ra, đồng thời đã trình lên Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP để xử lý.

Trưởng lão Hòa thượng đã chỉ đạo Ban Trị sự giải quyết vụ việc, nghiêm khắc xử lý hành vi của Sư cô Hạnh Th. Trưởng ban Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, TT. Thích Tâm Hải cho biết dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp vào ngày mai 12/6 để xử lý vụ việc này.

Đoạn clip ghi lại cảnh sư cô Hạnh T. quát mắng, đánh đập, bạo hành đồ đệ đang được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Không ít người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trường hành vi của sư cô.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ