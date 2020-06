Thực hư vụ người phụ nữ bị chồng hờ đánh đập dã man, dập đầu vào tường bất tỉnh

Tối 20/6, theo thông tin trên báo Vietnamnet và một số trang mạng xã hội có thông tin về người phụ nữ bị chồng hờ đánh đập dã man, dập đầu vào tường bất tỉnh khiến dư luận xôn xao. Theo đó, chị H. đã gọi điện cho đội cứu nạn Bình Dương nhờ hỗ trợ cấp cứu do bị chồng bạo hành. Đáng chú ý, sau khi chị H. gọi điện thì rơi vào tình trạng bất tỉnh, phải tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Chị H. sau đó cho hay cách đây 5 năm chị về sống chung với anh N.C.S. (SN 1986, quê Thanh Hóa) như vợ chồng, nhưng cả hai không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm hai bên không được suôn sẻ, cả hai đã có với nhau 2 đứa con nhưng chị H. thường bị chồng hờ bạo hành dã man, phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời chị H., do lo cho con cái nên chị H. đành chịu đựng, chấp nhận bị bạo hành. Thế nhưng S. ngày càng hung tợn, mỗi khi ăn nhậu xong lại kiếm cớ đánh vợ. Tối 20/6, sau khi nhậu xong S. bất ngờ xông vào đánh chị H. dã man. S. nắm tóc nạn nhân , dập đầu liên tiếp vào tường khiến chị choáng váng, sau đó lại dùng chân dẫm đạp liên tiếp chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó S. bỏ đi còn chị H. được người dân đưa tới viện cấp cứu.

Theo Đất Việt, v ụ việc được cho là do mâu thuẫn vợ chồng trong lúc sinh sống với nhau, cơ quan chức năng đã tới làm việc và nói chuyện với người chồng. Đ ại diện Công an phường Phú Thọ (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay: "Hiện Công an phường đã làm việc với người chồng. Thông tin anh S đập đầu chị H. vào tường rồi giẫm đạp đến bất tỉnh là không chính xác. Qua xác minh thì anh S chỉ bạt tai mấy cái vào chị H. nhưng do chị này sợ quá mới bất tỉnh như thế". Hiện chị H. đã xuất viện, hai vợ chồng đã hòa giải bình thường.

Trước đó vào ngày 12/6 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một thanh niên xăm trổ bạo hành cô gái trong phòng ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ. Bị đánh đập tới tấp, nạn nhân không còn khả năng tự vệ. Theo thông tin trên mạng, đối tượng trong clip (Trường) đã nhiều lần bạo hành cô gái (chị L.). Trường là đối tượng có “số má” trong khu vực, thường xuyên đánh người khác nhưng chưa từng bị phạt nặng lần nào. Do cay cú vì bị chia tay, nhân lúc Lam ra ngoài đi chơi với bạn, chị gái không có ở nhà nên đối tượng đã vào nhà đánh đập, hành hạ nạn nhân.

Theo Linh Chi/SKCĐ