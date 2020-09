Vụ đắm tàu Titanic: Nạn nhân sống sót tuyên bố sốc về nguyên nhân chìm tàu

Thảm họa đắm tàu Titanic xảy ra vào ngày Chủ nhật (14/4/1912). Đắm tàu Titanic được xem là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Lúc chìm, tàu đã đi được xấp xỉ hai phần ba quãng đường qua tới New York, sau khi rời Queenstown, Ireland, vào 11/ 4.

Vào đêm xảy ra vụ chìm tàu, Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi. Nhưng phải nửa đêm, công tác di tản mới được tiến hành và đến khoảng 2h30 sáng hôm sau, Titanic chìm hoàn toàn. Đến 4h sáng thì hoạt động cứu hộ mới được bắt đầu.

Một hành khách may mắn sống sót cho rằng đã nhìn thấy xác ướp Ai Cập bị nguyền rủa trên tàu

Thời điểm xảy ra thảm họa, tàu Titanic được chỉ huy bởi thuyền trưởng Edward Smith. Khi đó tàu chở hơn 2.000 người. Còn tàu chìm đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.

Hầu hết mọi người đều nghĩ đây là một tai nạn do tàu đâm phải tảng băng trôi khổng lồ nhưng một số ít người sống sót sau thảm họa lại không nghĩ như vậy. Trên tờ New York Times đã chia sẽ thông tin của một nạn nhân giấu tên nói về việc người này đã nhìn thấy cổ vật xác ướp Ai Cập (có tên Unlucky Mummy) xuất hiện trên tàu. Người này cho rằng, chính xác ướp bị nguyền rủa này đã đem đến điều không may và tai họa đã ập đến.