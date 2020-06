Mới 27 tuổi cô gái đã bị ung thư dạ dày vì 2 thói quen mà 99% người trẻ mắc phải

Tờ Nhật báo Hàng Châu mới đây đưa tin về một cô gái được phát hiện mắc ung thư dạ dày khi mới 27 tuổi. Đó là cô Trương phát hiện triệu chứng đau vùng bụng trên và dưới từ tháng 10/2019.

Ban đầu cô chỉ nghĩ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ nhưng các triệu chứng cứ nặng dần gây khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Cuối cùng cô gái đi khám nội soi và nhận được kết quả ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Vì lý do cá nhân nên cô đã từ chối việc phẫu thuật và trở về nhà.

Đến tháng 1/2020, cơn đau bụng và triệu chứng đầy hơi của cô Trương nặng hơn khiến việc ăn uống vô cùng khổ sở. Cô buộc phải nhập viện và được bác sĩ thông báo tình trạng ung thư dạ dày đã chuyển sang giai đoạn tiến triển. Các tế bào khối u đã lan rộng đến phúc mạc và xương chậu. Điều đáng buồn là cô đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để điều trị.

Nói về nguyên nhân gây bệnh, cô Trương cho biết bản thân không hề hút thuốc lá hay uống nhiều bia rượu. Lập tức bác sĩ chỉ ra thói quen sinh hoạt ăn uống không lành mạnh của cô gái.



Cô Trương chỉ là một trong số nhiều nạn nhân của hiện tượng trẻ hóa người mắc ung thư dạ dày. Trước đây căn bệnh này chủ yếu xảy ra ở người trung niên nhưng nhiều năm trở lại đây số người mắc bệnh trong độ tuổi 20 - 30 nhiều hơn. Nguyên nhân khiến người trẻ mắc bệnh xuất phát từ những thói quen ăn uống sinh hoạt làm hại cơ thể.

Thức khuya



Thức khuya làm thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng với Thức khuya làm thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng với Sức Khỏe . Một trong số những hệ quả đó là suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn chức năng nội tạng và điển hình là hại dạ dày.



Người thức khuya cũng thường có thói quen ăn đêm, tạo gánh nặng tiêu hóa cho dạ dày, gia tăng hoạt động tiết dịch vị dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh đau dạ dày, đầy hơi trướng bụng. Khi niêm mạc dạ dày không được hồi phục kịp thời, thức ăn vẫn tồn đọng trong đó sẽ kích thích một lượng lớn dịch tiêu hóa tiết ra, dẫn tới xói mòn niêm mạc, gây loét. Đây đều là các vấn đề tiền sử có thể trở thành nguy cơ gây ung thư.



Đó là chưa kể việc lựa chọn các loại thức ăn đêm như đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ khô gây khó tiêu hóa... càng làm tăng gánh nặng và nguy cơ mắc bệnh cho dạ dày.

Bỏ bữa sáng, ăn nhiều bữa tối

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người trẻ thức khuya dậy muộn, ăn gộp bữa sáng thành trưa và ăn nhiều và bữa tối. Bữa sáng đóng vai trò cung cấp năng lượng cho cả ngày dài hoạt động. Nếu bạn bỏ bữa sáng đồng nghĩa với việc dạ dày trống rỗng tiết ra nhiều dịch vị gây tổn thương niêm mạc. Đó chính là lý do vì sao khi bạn nhịn ăn sáng thường bị sôi bụng.



Trong khi bữa tối cần ăn ít để giảm áp lực tiêu hóa vào ban đêm cho dạ dày nhưng bạn lại ăn nhiều khiến cơ quan này bị quá tải. Hậu quả là bạn sẽ gặp các vấn đề như đau dạ dày, đầy hơi khó tiêu, viêm loét...

Triệu chứng sớm của ung thư dạ dày dễ bị bỏ qua



Đáng nói là các triệu chứng sớm của ung thư dạ dày thường chỉ là các biểu hiện rối loạn tiêu hóa thông thường nên người bệnh dễ chủ quan.



Bác sĩ Quý Gia Phúc, trưởng khoa tại Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh cho biết: 80% bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn sớm không có triệu chứng. Dù vậy, trước khi tiến triển thành ung thư, dạ dày đã báo động đến cơ thể bằng hàng loạt biểu hiện như: chán ăn, ăn nhanh no, khó chịu ở bụng, đầy hơi, buồn nôn... Những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về dạ dày như viêm hoặc loét nên chúng thường bị bỏ qua.

Người có tiền sử bệnh dạ dày càng có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư nên không thể bỏ qua các triệu chứng như cơn đau kéo dài, chán ăn liên miên.



Người có các dấu hiệu này cần nhập viện sớm để được thăm khám phát hiện kịp thời. Vì ung thư dạ dày rất khó để phát hiện sớm nên chỉ có thể dựa vào xét nghiệm và nội soi dạ dày mới là phương án tối ưu nhất.



Your browser does not support HTML5 video.

Bất thường ung thư dạ dày ở phụ nữ trẻ. Video: VTC

Xem thêm: Xót xa cô gái trẻ đi khám ung thư buồng trứng thì phát hiện bị ung thư dạ dày di căn

Theo Hà Ly/SKCĐ