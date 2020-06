Nam doanh nhân thuê 4 người giết mình để gia đình hưởng bảo hiểm vì... không đủ can đản tự sát

Khoảng 8h30 ngày 10/6, người dân sống ở thị trấn Baprola, gần biên giới Delhi-Haryana bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bị treo lư lửng trên cây gần hồ ở thị trấn. Ngay lập tức sự việc trình báo đến cảnh sát địa phương.

Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân bị giết chết bởi ít nhất 2 người đàn ông. Những kẻ này đã dàn dựng đây là một vụ tự sát bằng cách treo thi thể nạn nhân lên cây.

Cảnh sát phát hiện, 2 tay của nạn nhân bị trói và điều này phải do một người khác làm. Từ đó càng chứng minh rõ ràng hơn việc anh Bansal bị sát hại.

Chân dung nam doanh nhân thuê 4 người giết mình để trục lợi bảo hiểm cho gia đình

Cảnh sát địa phương đã mở một cuộc điều tra quy mô và có phát hiện bất ngờ: Chính Bansal đã thuê người giết mình để gia đình được hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 10 triệu rupee (hơn 3 tỷ đồng).

Khi trả lời báo chí địa phương, đại diện sở cảnh sát cho biết, anh Bansal đã rất muốn tự tử nhưng không đủ dũng khí để làm việc đó. Chính vì thế anh đã lên một kế hoạch giết người dành cho chính mình.

Anh đã tìm kiếm và thuê được 4 người tới ngôi làng Karkardooma để giết mình. 1 trong 4 kẻ giết người chưa đủ tuổi thành niên.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã công bố danh tính 3 bị cáo gồm: Manoj Yadav (21 tuổi, một người bán rau), Suraj (18 tuổi, sinh viên), Sumit (26 tuổi, thợ may). Kẻ thứ 4 vì chưa đủ tuổi thành niên nên vẫn đang bị theo dõi.

3 bị cáo ngay sau đó bị bắt giữ, tại đồn cảnh sát bước đầu bọn chúng đã khai nhận giết Bansal theo kế hoạch mà anh đưa ra. Bọn chúng khai, định giết Bansal bằng cách bắn chết anh nhưng do kẻ buôn vũ khí đã từ chối bán súng lục cho người chưa đủ tuổi thành niên nên kế hoạch này bị đổ vỡ.

Trong ngày xảy ra vụ án mạng, Bansal đã di chuyển đến Mohan Garden để gặp 4 đối tượng mà anh thuê để giết chính mình. Anh yêu cầu nhóm này giết rồi trói tay anh lại. Nhóm giết người cần lưu ý, phải để thẻ căn cước của anh ở gần cơ thể để cảnh sát dễ dàng nhận thấy (đây là yêu cầu của Bansal).

Sau khi thực hiện đúng theo kế hoạch của Bansal, nhóm này lấy điện thoại của anh gọi vào một số khác xem nó có hoạt động nữa hay không. Sau khi sắp xếp hiện trường đúng ý Bansal chúng liền bỏ đi.

Cảnh sát tiến hành điều tra về gia đình, công việc của Bansal để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kế hoạch đáng sợ này của anh. Qua điều tra biết được, Bansal làm vậy là do anh chịu tổn thất nặng nề từ kinh doanh . Anh đã vay một khoản tiền lớn từ người cho vay nặng lãi để đầu tư làm ăn nhưng sau đó công việc làm ăn không thuận lợi và không đủ khả năng trả lãi xuất.

Cảnh sát còn phát hiện, Bansal từng bị trầm cảm và phải trải qua thời gian điều trị khá dài. Có lẽ hay lý do trên chính là nguyên nhân khiến anh nghĩ đến cái chết vừa để giải thoát vừa để cứu vớt khoản nợ ngập đầu của mình.

