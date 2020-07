Thuê ô tô chở đồng bọn vượt gần 300km từ Bình Phước đến Lâm Đồng để “xử” tình địch vì ghen

Cụ thể, khoảng 15h cùng ngày, một nhóm đối tượng gồm 7 người có mang theo hung khí là mã tấu đi xe ô tô con mang BKS 60A – 014.58 đến quán ốc nóng đầu cầu Hai Cô (tổ 6, thị trấn Cát Tiên, Lâm Đồng ) do anh T.N.H. làm chủ.

Tại đây, nhóm này thay nhau la hét, chửi bới, đập phá đồ đạc, dùng mã tấu đe dọa anh H. khiến anh và mọi người trong quá khiếp sợ chạy toán loạn. Khi thấy mọi người trong quá trợ hãi, nhóm này bỏ lên xe rồi trốn chạy về hướng huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Hung khí các đối tượng mang theo

Khi nhóm này vừa rời khỏi thì quần chúng nhân dân thị trấn Cát Tiên trình báo đến Công an huyện Cát Tiên. Nhận được tin báo, Công an huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực cầu Đức Phổ thì yêu cầu các đối tượng dừng xe xuống kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 dao, mã tấu. Số hung khí này được các đối tượng mang theo nhằm mục đích đập phá, đe dọa chủ quán.

Lãnh đạo Công an huyện Cát Tiên cho biết, ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã vào cuộc truy tìm nhóm đối tượng này nên chỉ ít phút sau là bắt giữ được. Nhóm đối tượng này ban đầu hung hăng, bất chấp Pháp luật

Được biết, lẻ cầm đầu nhóm đối tượng hung hăng này là Hoàng Thiên Triệu (25 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Đối tượng này khai nhận có mâu thuẫn tình cảm giữa mình với anh H. (chủ quan ốc) vì cùng có tình cảm với chị L.T.B.N (ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước ).

Chính vì vậy, Triệu đã rủ thêm 6 người bạn khác rồi thuê ô tô, mang ma tấu đến quán của anh H. quậy phá để dằn mặt, chứ không có ý gây thương tích cho anh H..

Chỉ vì ghen tuông, Triệu rủ nhóm anh em bạn bè vượt trăm km dằn mặt tình địch

Liên quan đến các vụ ghen tuông, trước đó vào tháng 11/2019, cơ quan chức năng cũng bắt giữ một người đàn bà cuồng ghen vượt hàng trăm cây số từ Thanh Hóa vào Nghệ An để “xử” tình địch.

Theo điều tra, Lê Thị Ngoan (SN 1982, trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) lấy chồng là anh Đường Xuân Hùng. Ban đầu vợ chồng có cuộc sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên, vì là công nhân nhà máy thủy điện tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An nên thường xuyên không ở nhà.

Trong thời gian này, Ngoan thấy chồng có nhiều biểu hiện khác thường nên nghi ngờ chồng có mối quan hệ vụng trộm với một người phụ nữ khác ở Nghệ An là Vi Hồng Vân (SN 1988, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương).

Vì chuyện này mà vợ chồng Ngoan thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lần nào chồng đi làm xa về Ngoan cũng rò xét, nói bóng nói gió chuyện chồng ngoại tình.

Đến ngày 1/6/2016, do không yên lòng nên Ngoan bắt xe khách từ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến nhà tình địch ở Nghệ An để “nói chuyện” cho ra nhẽ. Trên đường di chuyển vào Nghệ An, Ngoan mua sẵn một con sắc nhọn giấu trong người. Đến nhà chị Vân, Ngoan nói chuyện ngoại tình giữa chồng và chị Vân.

Điều khiến Ngoan nóng máu hơn là chị Vân thẳng thắn khuyên Ngoan bỏ chồng và hứa sẽ chăm sóc 3 đứa con nhỏ của Ngoan và anh Hùng. Trong cơn tức giận, Ngoan gọi điện cho chồng xác nhận sự việc. Lúc này anh Hùng lớn tiếng chửi Ngoan và đòi ly hôn.

Về phần chị Vân, trong lúc Ngoan và anh Hùng nói chuyện điện thoại thì chị tranh thủ ra ngoài đánh răng, rửa mặt. Thấy chị Vân không để ý, Ngoan chạy theo sau chém 1 nhát mạnh vào cổ chị Vân. Bị chém bất ngờ, chị vân quay lại giằng co. Trong lúc giằng co cả hai rơi xuống vực ở phía sau nhà. Hậu quả, chị Vân tử vong, Ngoan bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

