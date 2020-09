Thuốc giải độc botulinum giá 8.000 USD được WHO tài trợ có tác dụng như thế nào?

Ngày 8/9, WHO tiếp tục tài trợ khẩn cấp cho Việt Nam 10 lọ thuốc giải độc botulinum để phục vụ điều trị cho các bệnh nhân vụ ngộ độc Pate Minh Chay . Theo PGS.TS Trần Thị Giáng Hương, Giám đốc Các chương trình Kiểm soát bệnh tật kiêm Giám đốc Các chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương, số thuốc được lấy từ kho dự trữ thuốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Thụy Sĩ, được bảo quản và vận chuyển trong điều kiện đặc biệt để đảm bảo đưa thuốc về Việt Nam sớm nhất.