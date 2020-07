Dân mạng xôn xao loại `Thuốc lá cười`: Thú vui mới của giới trẻ, đưa người dùng lên 9 tầng mây

Thuốc lá cười là gì?





Thời gian gần đây trên mạng xã hội ngập tràn những cụm từ như “thuốc lá cười”, “thuốc lá vui” khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, vậy thuốc lá cười rốt cuộc là gì?





“Thuốc lá cười” là một cụm từ dùng để chỉ một loại chất kích thích hiện đang được bày bán "nhan nhản" trên mạng xã hội. Nó có hình dạng ban đầu giống như thuốc lào, thuốc lá, thế nhưng khi đót lên sẽ có mùi khét như mùi cao su bị cháy. Loại chất kích thích này được quảng cáo là sẽ mang đến cho người dùng cảm giác "phê" ngay sau 3 hơi sử dụng.

Hiện nay loại chất kích thích này còn đang được bán trên mạng với giá rất rẻ, ngay cả học sinh sinh viên cũng có thể dễ dàng mua về sử dụng được.

Các loại thuốc lá cười được bán nhan nhản trên mạng xã hội

"Thuốc lá cười, 3 hơi lên 9 tầng mây, không phê hoàn tiền 100%"





Chỉ cần gõ các từ khóa tìm kiếm như là "thuốc lá tobacco", "thuốc lá dominix", "thuốc lá vui" hoặc "thuốc lá cười" thì Facebook sẽ hiện ra hàng loạt các kết quả tìm kiếm của các trang page, nhóm đăng bài quảng cáo, rao bán các loại thuốc lá này sẽ hiện lên cùng những lời câu dẫn cực kỳ "có cánh".





Các chất kích thích này được đặt với nhiều loại tên khác nhau, người bán cũng thoải mái chia sẻ rằng mặt hàng này không bị cấm và có thể thoải mái sử dụng. Hít một hơi là sẽ cảm thấy "cực phê".





Nếu tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook với những từ khóa trên, chúng ta có thể dễ dàng thấy được có hàng chục fanpage và các hội nhóm đăng bài quảng cáo về những loại thuốc kích thích này.





Khi người dùng click vào một vài page hoặc một nhóm bán hàng về "thuốc lá vui dominix" và "thuốc lá Tobacco" thì có tới hàng trăm bài đăng rao bán về các loại thuốc lá này được người bán đăng lên kèm hình ảnh, số điện thoại liên hệ và những từ ngữ “chuyên ngành” mà chỉ có dân trong nghề mới hiểu được.





"Hút 3 hơi phê tới sáng mai hẹn gặp lại", "Phê nhấc người, phê nhấc thủ cấp, vui hơn khi có nhạc", "Chơi mà không lên thì chơi làm gì, bao phê như đổ lúa" hay "3 hơi lên 9 tầng mây, không phê hoàn tiền 100%"… tất cả đây đều là những lời chào mời nghe hết sức hấp dẫn từ người bán trên mạng.





Để mua các loại thuốc lá này, người mua chỉ cần để lại bình luận phía dưới hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại đã được cung cấp thì ngay lập tức sẽ có thể sở hữu được sản phẩm này.





Tìm hiểu rõ hơn, các phóng viên của Kênh 14 đã vào vai một người mua hàng muốn trải nghiệm độ “phê” của "thuốc dominix" đã ngay lập tức liên hệ được người bán qua số điện thoại cung cấp trên bài đăng.





Người bán hàng này cho rằng tất cả những mặt hàng trên đều “hợp pháp” và có thể thoải mái mua về sử dụng.





Tuy nhiên ngay sau đó, “chúng tôi đã không khỏi sốc, choáng ngợp với những lời giới thiệu, tư vấn từ người bán hàng.” - Phóng viên Kênh 14 chia sẻ.

"Thuốc lá cười" dominix





"Loại dominix này bao phê luôn, phê hơn cỏ, nếu mở nhạc còn phê hơn nữa. Mỗi lần hút 3 hơi thôi thì tầm 30 phút mới hết phê, cái này yên tâm nó không phải chất cấm, ra đường thoải mái không sợ bị bắt. Bên mình là 350.000 đồng/ bao 6 điếu. Loại dominix này thì thành điếu sẵn còn dạng tobacco thì cho vào thuốc lào "bắn" được", một người bán hàng cho hay.





Một người bán "thuốc tobacco" và "thuốc dominix" cũng khẳng định và cam kết hàng chuẩn, không sợ vi phạm Pháp luật . "Tobacco thì Phê hơn cỏ Mỹ, chỉ cần làm 3 hơi là phê từ 45p – 1 giờ tuỳ người. Thích nhận hàng giao như nào cũng được, giao xe khách, giao bưu điện đều được, cứ đóng hàng như đóng mỹ phẩm gửi được mà", người này tư vấn.





Tại Hà Nội và các tình thành khác có rất nhiều những địa điểm để bán loại thuốc này. Chỉ cần đặt mua qua số điện thoại là bạn sẽ được ship tận nhà.





Khi các phóng viên có ý định muốn làm đại lý và nhà phân phối loại chất kích thích người bán hàng lập tức đồng ý, mọi vụ thương thảo đều diễn ra một cách nhanh chóng.





"Bên em bán giá sỉ là 260.000 đồng/bao 6 điếu, giá bán lẻ là 350.000 đồng/bao 6 điếu. Mua trên 10 bao thì em tính giá sỉ, về Hà Nội các anh bán bao nhiêu một bao là do các anh. Nếu muốn lãi hơn thì bóc lẻ ra bán theo điếu, vì cũng có nhiều người mua lẻ như vậy, cứ 80.000 đồng/điếu. Muốn lấy rẻ hơn thì lấy 50 bao là em sỉ giá 210.000 đồng/bao, 100 bao em đổ sỉ cho chỉ còn 195.000 đồng/bao. Đồng ý thì hàng sẽ được chuyển qua bưu điện hoặc xe khách", người bán hàng nhiệt tình tư vấn.





Người bán hàng đều cam kết mặt hàng này hoàn toàn không bị cấm và có thể thoải mái sử dụng

"Giờ chơi 20 phút thì đứng hút, nó phê tận 1 tiếng cơ"





Nhiều người bán còn cam kết loại thuốc lá cười này còn phê hơn cả cỏ Mỹ - một loại chất ma túy có khả năng gây ra nhiều tổn thương cho não và nội tạng. Ngoài ra "thuốc Tobacco, dominix" cũng được quảng cáo phê hơn cần sa. Thoạt nghe có vẻ nhiều người sẽ cảm thấy “lạnh gáy” thế nhưng việc giới trẻ mua và sử dụng sản phẩm này lại không hề khó khăn gì.





Trong vai một nam sinh muốn thử cảm giác mạnh cùng bạn bè, một phóng viên của Kênh 14 đã liên hệ đến một số điện thoại bán thuốc lá dominix để đặt mua một bao. Đáng ngạc nhiên, dù được người mua trình bày lý do là mua để “quẩy” cùng bạn bè trên facebook thì người bán vẫn tư vấn nhiệt tình.





"Nếu thường ngày trong giờ ra chơi chỉ có khoảng 20 phút thì đừng hút, cái này nó phê từ 45 phút – 1 tiếng cơ. Ra chơi có 20 phút mà vào lớp học là chỉ có nằm bẹp ngủ", người bán hàng tư vấn.





"Cái này yên tâm, anh cần em giao cho anh sẽ nhận trước ngày liên hoan. Bình thường một điếu chỉ cần "chơi" 2 - 3 khói là phê rồi, một điếu cho 4 – 5 người hút. Cái này đi đâu cũng cầm theo được, ra đường không sợ bị bắt vì Việt Nam mình chưa cấm, bọn em đăng page còn đăng cả lên trang cá nhân của em bán ầm ầm không vấn đề gì", người này nói.





Khi phóng viên hỏi liệu con gái có hút được không thì người này không ngần ngại trả lời ngay: "Con gái hút thoải mái, "kẹo, ke" chúng nó còn "chơi" được nhưng cho chúng nó hút ít thôi, cứ 3 hơi là đủ rồi".





Sau khi đặt mua, người bán hàng cam kết sẽ giao hàng đến chưa đầy 4 tiếng tại khu vực TP Hà Nội. Đúng như lời hứa, chưa đầy 3 giờ sau khi đặt mua, chúng tôi đã được một người đàn ông mang gói thuốc đến giao tận tay nơi nhận hàng, tiền ship người mua sẽ phải trả với mức phí khá cao - trích lời Phóng viên.





Theo lời của người shipper này, trên facebook có một hội nhóm mà chỉ cần người bán hàng đăng sản phẩm cần giao lên nhóm, ai rảnh thì người đó sẽ nhận đơn hàng này và giao cho khách nhanh nhất có thể.

Rất nhiều bình luận đặt hàng ở dưới mỗi bài post

Các chất kích thích như cỏ Mỹ và cần sa nguy hiểm đến thế nào?

Anh Ân Hoàng, 34 tuổi, Hà Nội, một người đã cai nghiện thành công cho biết: Cỏ "Mỹ" được du nhập về Việt Nam từ khoảng đầu năm 2016, có mùi thơm, khi đốt lên khét như cao su cháy. Thực chất loại ma túy này được nhập lậu chủ yếu từ Cambodia và Trung Quốc.





Qua thời gian, để che mắt cơ quan chức năng, loại cỏ này đã ngày càng cải tiến để giống thuốc lá, thuốc lào hơn. Chỉ khi đốt hút thử mới biết được nó thực chất là thuốc lá hay ma túy trá hình.





Cỏ Mỹ " mang lại cảm giác “phê” khác với cần sa tự nhiên. Nó tạo cảm giác xa rời thực tại, thậm chí gây mất tự chủ trong 15 - 20 phút. Chính vì yếu tố "nhanh - tiện - rẻ”, nên người dùng sẽ hút liên tục cả ngày không dừng. Học sinh, sinh viên chỉ cần hút 3 hơi trước khi vào tiết học là “bao phê” và không thể tập trung hay suy nghĩ logic được.





Sau khi lạm dụng cỏ Mỹ khoảng 1 tháng, người nghiện sẽ xuất hiện các triệu chứng chán ăn, mất ngủ, mất khả năng tư duy. Tuy không phá phách như ngáo đá , nhưng ngáo cỏ Mỹ lại khiến cho người dùng trở nên trì trệ, ì ạch, chỉ chỉ nằm một chỗ để tận hưởng cơn phê. anh Hoàng cho biết.





PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn – PGĐ Viện Sức khỏe Tâm thần BV Bạch Mai trả lời phỏng vấn trên báo Sức Khỏe & Đời Sống, ông cho biết, việc dùng ma túy tổng hợp 1 lần đã gây nghiện là một quan niệm không đúng. Việc hiểu sai này đã dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhiều thanh niên bị bạn bè dụ dỗ sử dụng một lần đã nghĩ mình bị nghiện rồi nên vẫn tiếp tục sử dụng ma túy. Việc nghiện hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sử dụng nhiều lần, lặp đi lặp lại, phụ thuộc vào liều lượng sử dụng.





Trước đây, người nghiện thường sử dụng Heroin còn hiện nay người nghiện đã sử dụng các loại ma túy tổng hợp khác gây ảo giác, kích thích tinh thần và hưng phấn hơn Heroin. Để đạt được cảm giác “phê thuốc” đòi hỏi người dùng phải sử dụng liều cao đến mức ngộ độc. Chính vì vậy bệnh nhân nếu muốn tìm kiếm cảm giác “phê thuốc” thì cần phải rơi vào trạng thái “ngộ độc”. Mà khi con người rơi vào tình trạng ngộ độc thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.





Trao đổi với phóng viên Kênh 14, Phó Giáo sư, T.S Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm Đại học Bách Khoa (Hà Nội) cho biết, tất cả những chất hướng thần, kích thích đã được Chính phủ thống kê đều có chung tác hại về mặt tinh thần và có những tác hại riêng khác nhau. Tuy nhiên chúng ngày càng được các đối tượng pha tẩm tinh vi với nhiều thủ đoạn.





Gia đình, nhà trường và xã hội cần vào cuộc để bảo vệ con em mình

"Hiện nay trong giới trẻ có những chất ma tuý giá rẻ, chất hướng thần làm cho người ta không còn nhớ được gì, rối loạn hành vi, không làm chủ được bản thân. Chính vì vậy, mỗi thanh niên cần tự giác tránh xa mọi chất hướng thần, chất kích thích, thậm chí không giao du với những người sử dụng chất đó. Ban đầu có thể là vài trăm nghìn đồng, dần sẽ tốn vài triệu khi hết tiền có thể ăn cắp của nhà, rồi để thỏa mãn cơn nghiện, cơn thèm sẽ ăn cắp ngoài xã hội. Những người trẻ tuổi sa ngã, nếu không được hỗ trợ kịp thời sẽ trở thành một tên tội phạm trong tích tắc", Phó Giáo sư, T.S Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ.





Theo ông Thịnh: "Việc tìm hiểu, dẹp bỏ hoàn toàn thì sẽ khó nhưng dẹp được đến đâu sẽ tốt cho xã hội đến đó. Đa phần những người kinh doanh các loại thuốc đó họ không nghiện, họ tẩm vào các loại thuốc lá, thuốc lào thông thường rồi bán cho người sử dụng. Khi sử dụng sẽ đem lại cảm giác thèm, sau nhiều lần sẽ gây nghiện lúc nào không hay. Các thanh niên, giới trẻ cần tự ý thức được mình cần làm một con người lành mạnh trong xã hội, không cần phải dùng đến những thứ đó để tìm sự hưng phấn".





Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh cũng cho biết, gia đình, nhà trường và các ban ngành đoàn thể cũng cần phải có trách nhiệm trong việc giáo dục con em mình. Các cơ quan báo chí truyền thông cũng cần phải lên án mạnh mẽ việc buôn bán và sử dụng các chất kích thích như “thuốc lá cười” và tăng cường đấu tranh để tuyên truyền cho giới trẻ sống theo một xu hướng lành mạnh, có ích cho xã hội.

Tác hại khi sử dụng cỏ Mỹ





