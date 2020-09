Thương hiệu BAPE cho ra mắt set bánh trung thu có giá `sương sương`... 15,000,000 VNĐ

Thương hiệu BAPE vừa chia sẻ hình ảnh mới và đầy đủ nhất về bộ sưu tập bánh trung thu ra mắt hàng năm của mình. Tết Trung Thu là một trong những dịp lễ lớn của các quốc gia phương Đông diễn ra vào ngày 15/8 Âm lịch hàng năm. Và Tết Trung Thu sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi món bánh nhân hạt sen / lòng đỏ trứng chứa 890 calo (có những biến thể ít phổ biến hơn sử dụng thịt và các loại hạt làm nhân) thường được thưởng thức sau bữa tối gia đình cùng với nhiều loại trái cây. Thấu hiểu tâm lí của những khách hàng giàu có tại châu Á, BAPE đã tiên phong là thương hiệu đầu tiên ra mắt set bánh trung thu cao cấp dành cho mùa trăng năm 2020.

Hộp bánh trung thu tới từ BAPE cho năm 2020 có phối màu camo tím.

Năm nay, bánh trung thu của BAPE vẫn giữ nguyên định dạng tương tự như năm ngoái với hộp đựng với chất liệu bằng nhôm với các khe chia bốn chiếc bánh. Nếu bạn đang có ý định mua tặng những món quà ý nghĩa tặng người thân cũng như bạn bè nhân dịp đoàn viên thì đây thực sự là một món quà ý nghĩa mà bạn nên cân nhắc.

Sự khác biệt lớn nhất trong năm nay là BAPE đã chọn sử dụng họa tiết camo Tím với biểu tượng đầu BAPE 3D ở trung tâm. Mỗi chiếc bánh trung thu mini đều có đường viền logo BAPE được dập trên bề mặt bánh. Những người tự hỏi làm thế nào để có được chiếc bánh trung thu BAPE của năm nay sẽ p hải chi tối thiểu $ 4.000 HKD (khoảng 15 triệu VNĐ) để sở hữu phiên bản bánh này vừa được ra mắt cách đây 2 ngày.

Cận cảnh chiếc bánh tới từ thương hiệu BAPE.

Bốn chiếc bánh trung thu được đông đầy với nhân sữa trứng chảy có kết cấu tinh tế, mềm mại, tan ngay trong miệng bạn. Bánh trung thu của BAPE được hứa hẹn không chỉ "đẹp mã" mà còn đặc trưng với phần nhân là sự kết hợp của hương vị ngọt và mặn.

Đây không phải thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên đánh vào thị hiếu của khách hàng châu Á bằng cách "lấn sân" sản xuất bánh trung thu. Vào năm 2019, Louis Vuitton khiến những khách hàng Á Đông giàu có phát cuồng với set bánh trung thu được đựng trong chiếc hộp cao để lộ chi tiết trang trí bằng giấy màu xanh được cắt lazer nghệ thuật tinh xảo phỏng theo hình quả bóng khinh khí cầu với các hình minh họa đám mây. Phía dưới có ngăn ngăn kéo trượt ra và bên trong là bốn chiếc bánh trung thu sô cô la được bọc một cách tinh xảo.

Set bánh trung thu tới từ Louis Vuitton khiến giới nhà giàu châu Á "bấn loạn" hồi năm 2019.

Fendi, Saint Laurent, Burberry, Chanel, Gucci, Maison Margiela,... cũng không nằm ngoài vòng phủ sóng với loạt set bánh trung thu được trang trí cầu kì, sang chánh số một. Với mức giá dao động từ vài trăm tới cả nghìn đô la Mỹ, các sản phẩm bánh trung thu của các thương hiệu cao cấp vẫn cháy hàng đều đặn.

Những set bánh trung thu "đẹp rụng rời" tới từ những thương hiệu thời trang cao cấp.

