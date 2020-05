Thưởng ngoạn khắp Cát Bà trong xanh, ăn hải sản tươi ngon chỉ tốn hơn 1 triệu đồng

Sau một thời gian dài phải 'cùm chân' vì giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, bây giờ là lúc thích hợp để bắt đầu rục rịch du lịch đón hè. Dù vậy, nếu lo lắng công việc quá bận rộn, bạn có thể dắt túi lịch trình dạo chơi hòn ngọc xanh của miền Bắc - đảo Cát Bà trong 2 ngày 1 đêm. Với chi phí hơn 1 triệu đồng/ người, du khách có thể thỏa thích tắm biển, tham quan vịnh Lan Hạ hay làng chài Việt Hải, thưởng thức hải sản tươi ngon, thảnh thơi thư giãn dịp cuối tuần.

Từ Hà Nội, du khách có thể lựa chọn đi xe riêng hoặc đặt vé đi với các hãng xe du khách tới tận trung tâm đảo. Nếu quyết định đi xe riêng, hãy bon theo con đường cao tốc hoặc thẳng đường PL5 để đi tới Hải Phòng . Sau đó tới cầu vượt Tân Vũ tới bến Phà Gót - bến Cái Viềng và đi khoảng 20 km là đến trung tâm đảo. Khi đi xe riêng, với xe ô tô du khách có thể mất khoảng 200.000 đồng phí cầu đường, 200.000 phí phà xe ô tô, còn nếu đi xe máy thì chỉ mất chưa đến 50.000 đồng/ xe đi phà. Trong khi đó, chi phí đi xe khách tới Cát Bà sẽ mất khoảng 250.000 đồng/ người tùy các hãng xe.





Vốn là một địa điểm du lịch thịnh hành, tại Cát Bà có rất nhiều homestay, nhà nghỉ với mức giá từ bình dân tới cao cấp. Nếu muốn tiết kiệm tiền ở để tập trung 'đánh chén', du khách có thể tham khảo một số homestay với cả tầm 300.000 đồng/ đêm như Santorini Homestay, Lepont Bungalow... Dọc đường 1/3 hay đường Tùng Dinh cũng có rất nhiều khách sạn với tầm nhìn ra biển, thỏa thích đón nắng, đón gió biển mằn mặt với chi phí không quá cao, từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/ phòng/ đêm.

Nếu lựa chọn đi vào cuối tuần với lịch trình 2 ngày 1 đêm, du khách có thể tới nhận phòng khách sạn rồi ghé thăm Pháo đài thần Công, nằm trên đỉnh đồi cao khoảng 180m so với mực nước biển. Đây là địa điểm thích hợp để check-in sống ảo, với tầm nhìn xa hút mắt tha hồ chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong quần đảo.

Sau khi thăm quan Pháo đài, du khách có thể lựa chọn đi tắm biển để xua tan cái nóng. Nếu muốn đi gần, du khách nên lựa chọn bãi Cát Cò, chỉ cách Pháo đài khoảng 2km. Những bãi tắm tại Cát Bà không quá lớn, được bao quanh bởi những triền núi cao xanh mát, nước biển trong vắt sạch đẹp. Tuy nhiên, cần lưu ý bãi Cát Cò 1, 2 đang trong quá trình sửa chữa, du khách nên kiểm tra trước khi tới đây. Nếu ưa thích trò chơi cảm giác mạnh, nếu bỏ ra khoảng 100.000 đồng/ người, du khách có thể có một trải nghiệm đáng nhớ chơi thử cano kéo phao chuối tại đây.

Được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất vịnh Lan Hạ, bãi tắm Vạn Bội cũng là một nơi mà du khách nên ghé thăm. Nằm đối diện đảo Rùa Giống, bãi tắm này gây ấn tượng với khách du lịch bởi làn nước trong xanh, có thể nhìn sâu tận đáy, lấp ló những bãi san hô đầy sắc màu dưới từng đợt sóng. Khung cảnh xung quanh toát lên vẻ hoang sơ, thơ mộng tựa thiên đường, men theo phần nhô ra của một dãy núi, cát trắng mịn và khá vắng người.

Khi mặt trời dần lặn và màn đêm buông xuống, thời tiết có phần mát mẻ hơn, đây chính là thời điểm thích hợp để khám phá thị trấn. Nếu thuê xe đạp đôi với giá khoảng 50.000 đồng, du khách có thể dạo quanh phố phường, nơi vốn không quá rộng với nhiều nhà hàng, quán cà phê ở trung tâm thị trấn. Trong khu chợ Cát Bà có rất nhiều hàng quán, có thể bán theo suất hoặc buffet. Bạn có thể nếm thử món bún tôm, đặc sản nức tiếng ở Cát Bà với vị dai dai của tôm tươi, thơm thơm của chả cá vì nước lèo ngòn ngọt. Nếu muốn ăn lẩu nướng, du khách nên ghé thăm một quán ăn trên đường Cái Bèo, thường được nhiều người lựa chọn với mức giá không quá đắt đỏ.

Sang ngày thứ 2, bên cạnh việc tiếp tục tắm biển, du khách có thể lựa chọn một số tour khám phá vịnh Lan Hạ. Một số tour còn kết hợp tắm biển ở bãi Ba Trái Đào hay ghé thăm làng chài nổi Cái Bèo, làng chài Việt Hải, là nơi từng sử dụng làm bối cảnh phim Kong: Đảo Đầu Lâu. Sau khi thưởng thức bữa trưa trên tàu, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak, ghé thăm Hang Sáng, Hang Tối - là những hang động hùng vĩ được hình thành cách đây hàng triệu năm, sát bên những núi đá vôi. Với chi phí khoảng 600.000 - 700.000 đồng/người/ chuyến tour, du khách có thể tha hồ tận hưởng một ngày tham quan, nghỉ dưỡng.

Nếu chưa biết đi đâu, một chuyến du hí tới Cát Bà để ngâm mình trong làn nước mát, lênh đênh thăm thú vịnh Lan Hạ, đùa nghịch thâu đêm cùng hội bạn thân sẽ là lựa chọn khá hợp lý vào những ngày hè nóng bức. Với tổng chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/người cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm, du khách sẽ có một kì nghỉ thư giãn bên bờ biển trong vắt, lạc trong những vách núi vôi hùng vĩ nghìn năm sóng cuộn, tạm quên đi những nhọc nhằn công việc, cuộc sống.

