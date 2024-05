Thương tâm: Nhà chú rể làm đám tang, nhà cô dâu đãi tiệc cưới

Trước ngày đãi tiệc cưới, chú rể sang nhà cô dâu phụ giúp gia đình, ra sông tắm rồi bị đuối nước thương tâm.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ clip nhà chú rể làm đám tang, nhà cô dâu đãi tiệc cưới khiến cư dân mạng chạnh lòng thương cả nhà cô dâu và gia đình chú rể.

Cô dâu tên L. (18 tuổi, quê xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang) và chú rể tên H. (19 tuổi, quê Tịnh Biên, An Giang) quen biết nhau khi làm công nhân xa quê. Vừa qua cả hai tổ chức đám cưới tại quê nhà An Giang.

Mé sông nơi xảy ra sự việc

Ngày 28-4, anh H. sang nhà cô dâu ở Châu Phú (An Giang) phụ giúp gia đình để hôm sau đãi tiệc cưới. Chiều cùng ngày, anh cùng 2 em nhỏ ra mé sông trước nhà tắm và bị đuối nước.

Trong lúc gia đình đưa anh H. về Tịnh Biên (An Giang) lo hậu sự thì nhà cô dâu quyết định đãi tiệc khoảng 15 bàn.

Gia đình cô dâu vẫn quyết định đãi tiệc vì hoàn cảnh quá khó khăn

Người nhà cô dâu chia sẻ trên mạng xã hội: "Số bàn tiệc đã đặt, thiệp đã đưa đến từng nhà mời khách. Đồ ăn thức uống đã đặt không thể hồi được. Trong khi gia đình cũng quá khó khăn nếu không đãi tiệc thì sau vụ việc sẽ bể nợ. Số tiền đó là quá lớn so với cuộc sống khó khăn hiện nay của gia đình. Khi quyết định đãi tiệc gia đình cũng rất áy náy nhưng tình huống quá ngặt nghèo biết làm sao bây giờ?"

Cô dâu trong ngày đưa tang chú rể

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một người hàng xóm của cô dâu nói thấy cảnh đôi lứa éo le ai cũng thương, cô dâu còn quá trẻ trong khi gia đình cũng khó khăn. Trước sự việc này khách mời vẫn đến để động viên gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Một người khác cho biết thêm: "Khi xảy ra sự việc, cô dâu và cha mẹ đã sang nhà chú rể lo hậu sự. Tôi thương nhà chú rể vì quá là tội nghiệp, chú rể đẹp trai trắng trẻo hay đến nhà tôi mua đồ và nói chuyện rất lễ phép. Ở đây ai cũng xúc động, không biết diễn tả làm sao. Hàng xóm thấy hoàn cảnh quá bi kịch như vậy ai cũng đến dự và chia buồn cùng hai gia đình".

Sự việc xôn xao trên mạng xã hội, các bình luận đều chia sẻ nỗi mất mát của hai gia đình đặc biệt là gia đình chú rể khi rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. "Ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu, tôi ủng hộ quyết định đãi tiệc của gia đình cô dâu vì nhà nghèo mà phải gánh thêm cục nợ mấy chục triệu nếu không đãi tiệc thì phải làm sao?"- một người bình luận.

Phạm Dũng