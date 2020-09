Thượng tọa Thích Thiện Chiếu bị tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 từ ngày 5/9

Song, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhận định sự việc trên đã làm đảo lộn, rơi rớt hình ảnh, danh tánh trên các hũ tro cốt người quá cố mà thân nhân của họ gửi vào chùa. Đây là lỗi nghiêm trọng, lỗi do thiếu sự quán xuyến của trụ trì khiến dư luận bức xúc, thân nhân người quá cố đau lòng.

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu bị tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2

Thượng tọa Thích Quang Thạch có trách nhiệm phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp và các cơ quan chức năng tìm biện pháp nhằm sắp xếp ổn định các hũ tro cốt ở chùa nhằm sớm khắc phục sự việc đem lại sự an lòng cho người dân gửi tro cốt thân nhân tại chùa.

Biên bản kiểm đếm và niêm phong với chữ ký của các bên đã được đưa ra thông báo để đông đảo người dân có mặt tại chùa chứng kiến. Đồng thời, thống báo thời gian giải quyết chính thức về linh cốt thân nhân gửi tại chùa được ấn định vào ngày 17/9/2020.

Về việc xác định danh tính các hũ tro cốt, theo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý Trần Thanh Quang, cách tiếp cận của phía nhà chùa là sẽ xét nghiệm ADN để xác định lại việc nhận dạng và truy tìm liên hệ cho người thân song đây là một việc làm rất tốn kém, tỉ lệ thành công rất thấp. Do xương cốt sau khi bị thiêu ở nhiệt độ cao thì các thành phần hữu cơ bị thiêu hủy hoặc biến tính hết, phần lớn tro cốt chỉ còn là hoạt chất vô cơ. Vì thế việc phân tích ADN cho kết quả thành công thấp.

Người thân đề nghị thủy táng tro cốt những người quá cố bị mất biển tên