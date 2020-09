Thượng tọa Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2 là ai?

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu - trụ trì nhà chùa đã đứng lên giải trình toàn bộ sự việc, xin nhận trách nhiệm về mình. Vậy Thượng tọa Thích Thiện Chiếu là ai?

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu là vị sư trụ trì chùa Kỳ Quang 2 nằm ở số 154/4a đường Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp. Thượng tọa Thích Thiện Chiếu là người có tiếng nói trong giới Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu tham gia rất nhiều buổi thuyết giảng về giáo lý nhà Phật. Đặc biệt, thầy là vị sư yêu thương trẻ em, chăm sóc người nghèo khó, tuyên truyền việc làm thiện nguyện cho nhân dân.

Được biết, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu từng được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì những đóng góp của mình.

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2

Với nhân dân TP Hồ Chí Minh và phật tử cả nước, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu là vị sư có nhiều đóng góp cho xã hội, nhất là trong công tác thiện nguyện.

Tuy nhiên, khi sự việc tro cốt của người quá cố tại chùa Kỳ Quang bị chất đống, rơi mất biển tên... đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Chùa Kỳ Quang hiện đang là chủ đề được quan tâm nhất.

Đứng trước vấn đề này, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu đã tổ chức buổi họp với thân nhân những người có tro cốt gửi trên chùa nhận trách nhiệm, nói sẽ xét nghiệm ADN để tìm lại thân nhân cho các bình tro cốt.

Trong bài phỏng vấn trả lời báo Lao động, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cho biết, tính từ năm 1975 đến nay, chùa nhận khoảng 350 hũ tro cốt. Trong đó bao gồm các hài cốt do chùa đi cất bốc ở các nghĩa trang về thờ nhang khói.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố thất lạc di ảnh các hũ tro cốt, vị trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho biết: "Do vị trí đặt hài cốt quá lâu đã bị xuống cấp nên tháng 3/2020 chùa quyết định sửa chữa lại, các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ. Những hũ tro cốt hư hỏng được thay mới, sửa chữa, hũ tro cốt nào bám bụi thì được vệ sinh. Trong quá trình di chuyển, vệ sinh làm rớt bảng tên, di ảnh. Vào rằm tháng 7, người dân đến cúng và thấy không còn bảng tên nên bức xúc".

"Có 3 việc chính nhà chùa phải làm là xin lỗi phật tử do những sai sót trong quá trình sửa chữa để xảy ra sự cố các hũ tro cốt thất lạc di ảnh, bảng tên. Thứ hai là khắc phục trang nghiêm lại chỗ thờ cúng các hũ tro cốt. Thứ ba là nhà chùa ghi nhận những ý kiến, mong muốn của những người thân có hũ tro cốt để nhà chùa giải quyết, khắc phục sớm", Thượng tọa Thích Thiện Chiếu nói thêm.

Chùa Kỳ Quang 2 ban đầu có tên gọi là Thanh Châu Tự, được xây dựng vào năm 1926 và chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở quận Gò Vấp. Đến năm 2000, chùa mới được chính thức tu sửa trên diện tích 7.500m2 với kiến trúc 5 không độc đáo. Được biết, toàn bộ thiết kế của chùa do Thượng tọa Thích Thiện Chiếu làm.

Theo tờ Phật giáo Việt Nam, Phật pháp vốn vô biên nên chùa cũng không xây tường, vì tường là sự giới hạn chật hẹp. Đà (cấu kiện nối liền các cột với nhau) là sự tắc nghẽn không tốt nên chùa không xây đà. Nóc được xem là thứ gây ngáng sự vương lên 9 phương trời, 10 phương Phật.

Chính vì thế, chùa Kỳ Quang 2 được xây dựng thành 18 ngọn núi và 17 hạng động, đây được hiểu là mô phỏng theo 5 non, 7 núi. Núi nâng đỡ chùa, chùa ở trên núi, tức Phật pháp luôn hướng về cõi hư không, thanh tịnh.

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu và chùa Kỳ Quang nhận nuôi rất nhiều trẻ em, khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Tại 4 góc chùa có 4 thác nước từ núi đổ xuống với ý nghĩa đem đến sức sống cho muôn loài. Bên phải là núi Ngũ Hành, bên trái là Thất Sơn cũng là biểu trưng cho bảy sắc thái tình cảm của con người.

Từ khi giữ vai trò trụ trì chùa Kỳ Quang 2, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu đã tích cực làm từ thiện và biến Kỳ Quang trở thành mái ấm của hơn 200 đứa trẻ. Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu từng chia sẻ, hoạt động bắt đầu từ năm 1994, cho đến nay đã chăm sóc hơn 200 đứa trẻ. Đồng thời dạy học, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân mỗi tuần.

Trong một bài viết của báo Pháp luật Việt Nam , Thượng tọa Thích Thiện Chiếu từng chia sẻ, ông cảm thấy may mắn, nhờ bọn trẻ mà ông dù không mang nặng đẻ đau, đã hiểu cảm giác làm cha, làm mẹ vất vả và hạnh phúc thế nào. Từ đó cũng thấm thía sâu sắc hơn công lao trời biển của đáng sinh thành.

Là một nhà hoạt động xã hội tích cực, khá am hiểu về Pháp luật , ông quan niệm, không hiểu luật pháp, thì làm sao giúp đời, giúp người. Những đứa trẻ từ lúc mới nhận về đều được ông làm biên bản nhận con, đi đăng ký khai sinh tươm tất, và đều mang họ gốc của ông, họ Trần.