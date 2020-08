Bão số 4 sắp đổ bộ, Thủy điện Lai Châu thông báo xả lũ khẩn cấp trong chiều nay

Theo thông tin từ Ban Quản lý thủy điện Lai Châu, vào cuối giờ chiều hôm nay 18/8/2020, nhà máy thủy điện Lai Châu sẽ dự kiến mở 5 cửa xả mặt đập tràn xả lũ để điều tiết, duy trì mực nước ở hồ chứa, đảm bảo dưới mức cao trình dâng bình thường 295m.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến thượng nguồn thủy điện Lai Châu thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu liên tục xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 16/8 đến 15h ngày 17/8 từ 30 - 97mm, có một số khu vực mưa to như: Can Hồ 229mm, Thu Lũm 192mm, Mù Cả 118mm...

Thủy điện Lai Châu dự kiến xả lũ cuối giờ chiều ngày 18/8

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Lai Châu lớn nhất lúc 7h ngày 18/8 là 4.900m3/giây và giảm dần về 3.200m3/giây lúc 1h ngày 19/8.

Lúc 16h ngày 17/8, mực nước hồ chứa thủy điện Lai Châu đạt cao trình 285,55m, lưu lượng nước đổ về hồ đạt 4.650m3/giây, trong khi đó tổng lưu lượng nước qua 3 tổ máy là 1.615m3/giây. Vì vậy, Công ty thủy điện Sơn La đã mở điều tiết 5 cửa xả mặt, với độ mở từ 0,5 đến 5m, với tổng lưu lượng nước xả khoảng 1.615m3/giây đến 5.271m3/giây.

Theo Công văn số 1372 của Công ty thủy điện Sơn La ngày 17/8 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và các đơn vị liên quan, thủy điện Lai Châu dự kiến xả lũ vào hồi 6h sáng nay 18/8. Tuy nhiên, lịch xả lũ đã chuyển sang cuối giờ chiều nay do căn cứ vào lưu lượng nước từ đầu nguồn đổ về.

Căn cứ vào Công văn của Công ty thủy điện Sơn La, các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên và Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu cần thông báo cho nhân dân, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn khu vực thượng và hạ lưu công trình thủy điện Lai Châu chủ động các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Your browser does not support HTML5 video.

2 thủy điện tại Lai Châu phải xả lũ

Xem thêm: Đã có người chết và bị thương do mưa lũ và sạt lở đất tại Bắc Bộ trong ngày hôm qua

Theo Phương Hoa/SKCĐ