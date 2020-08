Thúy Kiều vợ Phú Lê là ai và Thúy Kiều có mẫu thuẫn gì với Đào Chile?

Danh tính nghi phạm bắn chết người trên QL 1 ở Long An vừa bị bắt

Công an tỉnh Long An Phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ một nam thanh liên nghi liên quan đến vụ người đàn ông bị bắn chết trên QL 1 (TP Tân An).