Thủy Tiên lần đầu trải lòng về chuyến đi từ thiện tại miền Trung trước hàng ngàn tân sinh viên

Clip: Nam sinh suýt phải trả giá bằng cả mạng sống khi có chen vào khe hẹp giữa 2 chiếc ô tô

Một chiếc xe tải đang lưu thông cạnh 1 chiếc xe tải đậu bên đường, giữa 2 xe chỉ còn một khoảng cách khá hẹp nhưng nam sinh vẫn đi vào đó và gặp tai nạn suýt nữa bị cuốn vào gầm xe.