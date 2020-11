Thủy Tiên chính thức lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc, trong đó có việc ngừng cứu trợ ở Quảng Trị

Thời gian qua, Thủy Tiên đã cùng ông xã Công Vinh quay trở lại miền Trung để cứu trợ đợt 2. Tuy nhiên, đến chiều 31/10, nữ ca sĩ bất ngờ đăng dòng trạng thái lên trang cá nhân thông báo ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Lý giải về quyết định này, nữ ca sĩ cho hay thực tế trong quá trình phát quà tại đây đã phát hiện có nhiều người khá giả "đeo vàng, sơn móng chân" đến nhận quà.



Sau đó, đoàn của cô yêu cầu rà soát lại danh sách nhận quà thì phát hiện nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng không có phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác nhận. Không chỉ thế, cô còn nêu rõ một trường hợp người dân có tên trong danh sách nhưng không nhận được phiếu.

Bài viết của Thủy Tiên



Sau vụ việc này cùng việc cán bộ thu tiền cứu trợ ở thôn Ngọa Cương đã có khá nhiều bình luận trái chiều và những tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến nữ ca sĩ. Mới đây, trên trang cá nhân Thủy Tiên đã lên tiếng để giải thích rõ ràng mọi chuyện, đặc biệt là vấn đề cứu trợ ở Quảng Trị và việc xử lý khi người dân ở thôn Ngọa Cương bị thu tiền.



Trong bài đăng của mình, cô cho biết: "Trái với dư thông tin tự dưng quá nhiều comment tâng bốc Tiên rồi chửi bới nhà nước gây hoang mang dư luận lo sợ nhà nước sẽ thu lại tiền... bản thân Tiên vô cùng lo lắng sao tự dưng lại mang mình ra như vật tế sống vậy? th Lúc này bác Bình phó trưởng ban tổ chức trung ương đãng có gọi cho anh Vinh động viên, bảo là 2 vợ chồng cứ cố gắng ra giúp người dân miền trung... cần hỗ trợ giúp gì cứ nói bác sẽ tận tình giúp đỡ. Rõ ràng lãnh đạo trung ương rất quan tâm tình cảm của người dân cả nước chứ không hề như suy luận trên mạng xã hội

Sau khi hay thông tin mình mừng quá có nói anh Vinh nhờ bác giúp liên lạc các lãnh đạo tỉnh nhờ hỗ trợ chỉ đạo xuống các huyện xã để mình có thể dễ dàng tiếp xúc được người dân khó khăn bị ảnh hưởng lũ nhanh chóng, cũng như sự an toàn khi đến mỗi địa phương.

Sau đó chưa kịp gọi thì người đứng đầu cao nhất tỉnh là anh Dũng Bí Thư Tỉnh Hà Tĩnh đã gọi anh Vinh để chia sẻ động viên và bảo cứ cho anh biết lịch trình cụ thể để anh hỗ trợ, giúp được người dân khó khăn đang chịu thiệt hại thì anh sẳn sàng giúp. Sau đó anh Vinh có nhờ bác Bình hỗ trợ liên lạc thêm bí thư các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị giúp đỡ tụi mình trong chiều hôm đó".

Cũng theo Thủy Tiên, sau khi có danh sách 13.000 hộ dân Quảng Bình cần hỗ trợ, cô đã bay ngay ra đó vào ngày hôm sau. Cô cùng ông xã đi rút tiền, vào thẳng Hà Tĩnh khảo sát sơ qua, sau đó về Quảng Bình rồi sẽ quay lại Hà Tĩnh. Bất ngờ thay, anh Dũng Bí Thư Đãng Ủy tỉnh Hà Tĩnh đã đội mũ cối ra đón vợ chồng cô, đưa đến tận nơi những hộ dân khó khăn.

Về chuyện cứu trợ, Thủy Tiên cũng chia sẻ việc gửi cụ ông 200 triệu Hà Tĩnh để trả nợ ngân hàng. Sau đó, cô đi tận nơi những chỗ bị thiệt hại sau lũ, vô cùng khâm phục một vị Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh sẵn sàng đưa vợ chồng cô đạp sình lặn lội đến tận nhà dân.

Cô bổ sung: "Mình cực kỳ xúc động, các bộ ban ngành của Hà Tĩnh họ rất sâu sát và lo cho dân nghèo theo chỉ đạo của Bí Thư, danh sách hỗ trợ giúp đỡ tại đây rất chính xác đến 100%, mình hoàn toàn thay đổi quan điểm về 1 bí thư trên cao lại có thể sâu sát tận cùng nơi thấp nhất giúp đỡ dân nghèo như thế".

Sau khi cứu trợ Hà Tĩnh, cô ra Quảng Bình theo danh sách 13.000 dân đã khảo sát. Tại đây, vợ chồng Thủy Tiên được bí thư, cán bộ hỗ trợ rất nhiệt tình. Trong số đó, việc thôn Ngọa Cương bị thu tiền, nữ ca sĩ đã ngay lập tức nhờ bí thư tỉnh giúp đỡ.

Cô sau đó biết được, đó là lệ làng bao năm nay. Khi cô kiểm tra kín vài người, họ sợ tẩy chay nên không cho ghi hình chỉ cho ghi âm. Số tiền lớn hay nhỏ cũng phải đưa, họ không muốn chia nhưng không dám nói ra vì sợ tẩy chay...

Tin nhắn của Công Vinh





Do đó, nhóm của Tiên có xin lại danh sách của thôn để có hướng xử lý, vì trước khi đưa tiền Tiên đã dặn mọi người trước mặt ủy ban xã nếu đưa lại cho ai thì Tiên sẽ thu lại toàn bộ tiền. May mắn là sáng hôm sau, các lãnh đạo huyện đã rất kịp thời hỗ trợ, tiền đã trả về cho người dân bị thiệt hại thật sự.

Trong chuyện này, Thủy Tiên khẳng định thôn trưởng hay dân làng không ai sai bởi ai cũng có cái lý riêng của mình. Tổng số tiền hỗ trợ 13.000 dân Quảng Bình là hơn 50 tỷ. Sau đó, cô tiếp tục đến Quảng Trị cứu trợ. Danh sách cô nhận là trước khi nhờ bí thư tỉnh nhờ hỗ trợ nên có chút sai sót.

Cụ thể, ở Hải Lăng Quảng Trị, cô phát hiện người đến nhận không đúng trong danh sách: "Bên ngoài uỷ ban nhiều người dân quanh đó chạy đến đập xe Tiên và khóc hỏi tại sao chị lại cho người giàu có tiền toàn ở mặt tiền lộ lớn, còn dân nghèo khó khăn thì không được hỗ trợ?

Sau đó Tiên bỏ ăn trưa để đến tận nơi hỏi người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ rằng có nhờ ai đi nhận thay không thì họ bảo nhà neo đơn không có ai đi nhận thay và họ cũng không nhận được phiếu.

Tiên nghĩ chắc do trưởng thôn xóm gửi phiếu nhầm hộ.. Nên bên mình phải thông báo tạm dừng hỗ trợ để nhờ huyện giúp xác minh lại rồi sau khi có danh sách và phiếu đúng người bị ngập thuộc diện khó khăn cần giúp sẽ quay lại hỗ trợ tiếp tục.

Trong lòng mình rất muốn hỗ trợ nhưng phải đến được tay người cần vậy thì đồng tiền của mọi người và công sức của mình bỏ ra nó mới có ý nghĩa".

Lời nhắn của con gái gửi cho nữ ca sĩ

Điều này khiến nhiều tài khoản và bài báo gán tội cho Tiên, nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm. Những ngày cứu trợ cô bỏ ăn trưa, sáng thức sớm làm đến trưa, đứng đến đêm, vô cùng áp lực đọc những tin nhắn tiêu cực càng thêm buồn. Cô chỉ biết uống thuốc giảm đau , ngủ để mai còn cứu trợ tiếp.





Theo Thủy Tiên, tổng hỗ trợ cho Quảng Trị 1.500 dân là 4 tỷ và đang chờ hỗ trợ lại danh sách từ địa phương để quay lại sau. Bên cạnh đó, ổng hỗ trợ cho người dân Hà Tĩnh hiện tại là 22 tỷ.

Tiên cho biết: "Bản thân Tiên chỉ là 1 người phụ nữ bình thường cũng có lúc làm việc sai sót, nếu có lỡ không đủ sức khoẻ, không đủ thông minh xử lý tình huống, hay lỡ lời nói có làm ai buồn thì mong mọi người thông cảm...tất cả cũng vì trách nhiệm và tình yêu thương của mọi người mà đủ động lực vượt qua thôi".

Do thuận đường đi nên điểm hỗ trợ tiếp theo của Thủy Tiên là ngày mai sẽ đến Nghệ An, sau đó về Sài Gòn giải quyết công việc ít hôm thăm con rồi mình sẽ quay lại Quảng Nam, Quảng Ngãi.



Cuối cùng, nữ ca sĩ viết: Có bất kỳ sai sót gì còn chưa được do mình chưa đủ sức, đủ tài... thì mong mọi người bỏ qua".



Thuỷ Tiên đăng tải đoạn clip cho thấy một người dân có tên trong danh sách nhưng không có phiếu nhận tiền cứu trợ (Nguồn clip: Facebook nhân vật)



