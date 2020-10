Thủy Tiên thông báo số tiền quyên góp cứu trợ miền Trung đã lên tới hơn 60 tỷ đồng

Trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ:

"Tổng chuyển khoản Tiên đã nhận đến thời điểm này là hơn 60 tỷ đồng. Đã rút ra một số tiền mặt cho người dân và chuyển khoản mua lương thực, Tiên đang xin ngân hàng bản sao kê để mọi người tiện theo dõi. Cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều nhiều lắm... mình sẽ làm được rất nhiều điều giúp người dân bằng số tiền này.

Tối thứ 3 tuần trước bay ra Huế định đi 1-2 ngày nên đem có 2 bộ đồ và 1 bộ áo mưa, giờ gần tuần chưa về đồ không có mà mặc, chân nổi ghẻ hết rồi hôm qua chồng hỏi ca sỷ gì mà bị ghẻ ghê quá có khi nào về chồng bỏ vì bị ghẻ không trời.

Hiện tại Tiên đang trên đường ra Quảng Bình đi từ 4h30 sáng, Đi trên đường công an chặn các chốt không cho xe lưu thông nữa, nhưng mà các chú công an thấy đoàn mình đi hỗ trợ nên cũng giúp cho mình đi qua.

Tiên chỉ có một số TK này dành riêng cho việc từ thiện, tên của Tiên luôn, mọi người đừng chuyển vào số tài khoản nào tên khác nha.

Cảm ơn vì tất cả ”

Bài đăng của Thủy Tiên trên trang cá nhân

Trước đó Thủy Tiên cũng đã có nhiều hoạt động livestream phát quà cứu trợ cho bà con miền Trung, không quản ngại khó khăn vất và và nguy hiểm cận kề, cô gái nhỏ vẫn đang nỗ lực từng ngày để mong có thể phần nào hỗ trợ được cho bà con miền Trung vượt qua được giai đoạn khó khăn này.





Tuần qua nữ ca sĩ đã có nhiều hoạt động từ thiện tại miền Trung

Bên cạnh đó cũng trong sáng nay, MC Trấn Thành cũng thông báo trên trang cá nhân của mình rằng anh đã nhận được số tiền quyên góp lên tới hơn 8 tỷ 300 triệu đồng trong vòng 3 ngày.

Nam MC cũng cho biết, anh sẽ gửi số tiền này cho Đại Nghĩa 3 tỷ để anh cứu trợ cho bà con khu vực Lệ Thủy - Quảng Bình.

Gửi cho cô Ngọc Hương là mẹ ruột của ca sĩ Hồ Ngọc Hà số tiền 1 tỷ để cô cứu trợ cho bà con khu vực Quảng Bình.

Bài đăng của Trấn Thành trên fanpage cá nhân

Phần còn lại Trấn Thành cũng nói rõ sẽ chuyển hết cho ca sĩ Thủy Tiên để cô đi cứu trợ. Trong bài đăng của mình, anh cũng thể hiện rõ tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho nữ ca sĩ. Trấn Thành viết: "Em là quán quân cứu trợ năm nay nha Tiên. Em đúng là bà Tiên nha Tiên. Anh kính nể tấm lòng nhân ái của em. Em tuyệt vời!!!!!! "

Thủy Tiên làm từ thiện

