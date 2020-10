Thuyền viên trên tàu Vietship 01 bàng hoàng kể lại 4 ngày 'giành giật sự sống' với con tàu sắp chìm

Sau khi được cứu vào bờ, 8 người dân hiện đang được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trong đó có một người bị gãy xương sườn, những người òn lại Sức Khỏe đã dần bình phục.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, anh Đặng Văn Nghị (SN 1987, quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), một thuyền viên trên tàu Vietship 01 bàng hoàng kể lại: Vào khoảng 4h sáng ngày 8/10 khi tàu đang neo đậu bị bất ngờ bị nước lớn cuốn trôi ra bãi biển thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Trực thăng đến cứu hộ tàu Vietship 01

Lúc đó gió to sóng lớn khiến dây neo đậu bị đứt và đẩy con tàu ra xa ngoài khơi và chìm dần. Ban đầu trên con tàu chỉ có 8 người, về sau tàu Vietship 12 cũng bị sóng đánh chìm nên có 4 người khác bơi sang nên tổng cộng trên tàu lúc đó có 12 người.

Anh Nghị bồi hồi nhớ lại: "Trước đó, tôi có gọi điện về cho vợ mình nói tình hình hiện tại không ổn rồi. Sau đó tàu bị chìm, điện thoại của anh em đều bị ngập nước nên hỏng cả, từ đó chúng tôi kết thúc mọi liên lạc với đất liền. Trong lòng mình lúc đó thực sự rất lo sợ nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để động viên anh em cùng cố gắng."

Anh cũng cho biết khi con tàu bị chìm, các thuyền viên mặc áo phao và ngồi ở phần còn lại của chiếc tàu để cầu mong lực lượng cứu hộ sẽ đến sớm. Khi thấy lực lượng cứu hộ và người dân xuất hiện đông đảo trên bờ, các anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Anh Đặng Văn Nghị

“Do dòng nước xoáy, sóng to gió lớn, thấy anh em trong bờ rất vất vả nhưng không tiếp cận được. Mỗi lúc như vậy, anh em trên thuyền lại tự nhủ rằng hôm nay sóng to trên bờ chưa ra cứu được thì tin tưởng ngày mai sóng sẽ giảm.”, anh Nghị nói.

Cũng theo anh Nghị, ở trên tàu lúc đó không còn thức ăn, nước uống, nhiều khi anh em khát quá đành uống nước biển để cầm chừng. “Nỗi sợ lớn nhất lúc đó là khi đêm về, trời tối om như mực, sóng biển vỗ ầm ầm, cảm thấy rất sợ hãi, chỉ mong trời mau sáng để nhìn vào đất liền, nhìn thấy mọi người mới thấy được hy vọng”.

Sau nhiều nỗ lực giải cứu không khả thi, đến ngày 9/10, một đội ngư dân gồm 4 người đã cố gắng vượt sóng gió để cứu các thuyền viên. Tưởng chừng đã tìm thấy tia hy vọng thế nhưng khi con tàu cứu nạn bị chìm thì mọi thứ lại bị dập tắt, 4 ngư dâng này đều rơi xuống biển. 3 trong số 4 người họ đã bơi được vào bờ an toàn. Còn lại anh Trần Xuân Cường (sinh năm 1993, ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh) ở lại trên con tàu Vietship 01 đến lúc được giải cứu.

“Khi ở trên bờ thì tinh thần bình thường vì tôi cũng tham gia ứng cứu nhiều vụ, giúp được nhiều người rồi nên tiến được bước mô thì sẽ tiến. Nhưng khi mới đáp xuống biển thì trong đầu đã xác định 50/50 rồi” - anh Cường nói.

Anh Trần Xuân Cường

Anh Nghị nhớ lại đêm ngày 10/10, lúc ấy trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng, tất cả các thuyền viên đều rất vui mừng và xem đó như một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng khi thấy chiếc trực thăng đến cung cấp áo phao và thức ăn rồi lại bay đi, anh Nghị đã động viên anh em trên thuyền “Chắc các anh vào lấy phương tiện ra cứu hộ”. Nhưng sau đó cũng không thấy đâu, anh em cũng xác định thêm một đêm rất dài.

Anh Nghị cũng cho biết, đến sáng 11-10, một số anh em nóng ruột nên nhiều lần tính đến chuyện nhảy xuống biển để bơi vào. Và trực thăng lại xuất hiện trên bầu trời, bên trong các đặc công nước đang cố gắng vươn ra biển…

“Anh em lúc này coi như được sống lần nữa, từng người, từng người được đưa vào bờ” - anh Cường bồi hồi kể lại.

Gian nan cứu nạn thuyền viên bám ống khói tàu Vietship 01 sắp chìm

