Cận cảnh quá trình tìm kiếm thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích

Sáng nay 27/10, vụ nữ sinh Học viện Ngân Hàng Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã mất tích một cách bí ẩn khi đang trên đường đi học. Công an sau 4 ngày vào cuộc điều tra đã có kết quả nhất định.

Suốt những ngày vừa qua, người thân, bạn bè và lực lượng chức năng đã tản đi khắp nơi để tìm kiếm nữ sinh với hy vọng sẽ sớm có thêm manh mối về em.

Cậu của Hiền, anh Đào Đức Tường cho biết, chiều 26/10, Công an huyện Thường Tín đã tìm thấy một chiếc cặp sách nghi của Hiền ở ngoài cánh đồng gần đình chùa Yên Phú, xã Văn Phú. Sau khi chụp ảnh gửi về cho gia đình xác minh, bố mẹ Hiền cho biết đây đúng là cặp của con gái.

Sau khi phát hiện cặp sách của Hiền ở trên cánh đồng, mọi người đã tích cực tìm kiếm em nữ sinh này ở mương nước, ao, bờ sông, cống,... gần đó với hy vọng sẽ có thêm nhiều manh mối khác.

Ở dòng bờ sông Nhuệ, người ta cũng phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm cũ nghi là của Hiền. Ngay sau đó, mọi người đã chụp ảnh lại để gửi về cho gia đình nạn nhân thì người nhà cho biết đây không phải mũ của em.

Lực lượng công an cùng với người dân đã tìm kiếm dưới ao bèo, lùm cây và dưới sông nhưng đều chưa có kết quả.

Theo người thân, tối hôm qua, người nhà đã tìm kiếm đến nửa đêm song vẫn không có tin tức gì. Đến trưa ngày hôm nay 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nữ sinh xấu số dưới bờ sông Nhuệ.

Cận cảnh Video tìm kiếm thi thể nữ sinh Học viện ngân hàng

