Không phải ai cũng biết: Tiếc nuối lớn nhất của HLV Alfred Riedl

Động vật đại chiến số 27: Sư tử đực nuốt trọn báo đốm sau trận đấu không cân sức

Báo đốm có khả năng chạy với vận tốc lên tới hơn 100km/h, nếu là 1 cuộc đuổi bắt thì chẳng loài nào chạm tới được báo đốm. Thế nhưng trong 1 phút giây mất cảnh giác chúng đã trở thành mồi ngon của sư tử.