Ham tiêm mỡ nâng mông không cần phẫu thuật, cô gái trẻ hoại tử vòng 3, nhiễm khuẩn đa kháng thuốc

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thông tin về tình hình điều trị cho một ca biến chứng trầm trọng do tiêm mỡ nâng mông.

Theo lời kể, bệnh nhân là một cô gái 25 tuổi, tin lời quảng cáo của một spa về phương pháp tiêm mỡ nâng mông không đau, không cần phẫu thuật, lại còn giá rẻ. Nghe thấy cô gái bị thuyết phục liền đồng ý tiêm mỡ nhân tạo với hy vọng vòng 3 nở nang căng tròn.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng can thiệp, bệnh nhân thấy xuất hiện các cục lổn nhổn ở mông, sưng đau rồi vỡ ra và chảy nước. Ban đầu, cô gái giấu gia đình đến khám tại một phòng khám tư và được bác sĩ dùng ống hút thử hút mỡ nhân tạo ra khỏi người. Dù vậy, tình trạng ngày càng trầm trọng, bệnh nhân không chịu được những cơn đau nên phải tìm tới Bệnh viện Việt Đức

Hình ảnh phim cộng hưởng từ cho thấy hiện tượng viêm tấy lan tỏa, hàng trăm cục u ở vùng mông bệnh nhân



PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật - Tạo hình - Thẩm mỹ, BV Hữu nghị Việt Đức cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân vô cùng hoang mang, bị thiếu máu nhẹ. Thăm khám bên ngoài, các bác sĩ nhận thấy vùng mông có hiện tượng viêm sưng nề nhiều xen kẽ các vết thủng loét đã vỡ dò chảy mủ ra ngoài.

Hình ảnh phim cộng hưởng từ cho thấy hiện tượng viêm tấy lan tỏa, xuất hiện hàng trăm khối u siliconoma trong lớp da cơ mông và thâm nhiễm cả đến gần hậu môn.



Đáng nói, theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khi cấy mủ vùng mông các bác sĩ phát hiện cô gái bị nhiễm một loại vi khuẩn đa kháng thuốc kháng hầu hết các loại kháng sinh thông thường.



Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn giữa các chuyên gia đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh, vi trùng học, phẫu thuật nhiễm khuẩn, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để đưa ra phương án điều trị cho người bệnh.



Phương án cuối cùng được đưa ra là cắt bỏ hết tổ chức hoại tử da và cơ mông, đồng thời sử dụng siêu âm trong mổ để loại bỏ tối đa các khối u siliconoma. Vì bệnh nhân nhiễm loại vi khuẩn đa kháng thuốc nên bác sĩ sử dụng phối hợp đa kháng sinh trị liệu liều cao đủ để giết vi khuẩn. Khi kê đơn, bác sĩ phải theo dõi sát chức năng gan vì thuốc này rất độc.



Sau hơn 6 tháng điều trị, tình trạng bệnh của bệnh nhân mới ổn định, các nốt viêm sưng giảm dần và vết mổ đầy dần lên, không còn chảy nước, chảy mủ.



PGS Hà cho hay, trên toàn thế giới hiện đã cấm tiêm mỡ nhân tạo nâng mông nhưng nhiều người Việt nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức về thẩm mỹ lại dễ bị lừa gạt bởi các chiêu làm đẹp giá rẻ bằng gây ra nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.



Phẫu thuật nâng mông là phẫu thuật lớn trong tạo hình thẩm mỹ. Thực tế trong ngành công nghiệp thẩm mỹ có nhiều kỹ thuật nâng mông khác nhau như đặt túi nâng mông, bơm mỡ tự thân…

Những quảng cáo tiêm mỡ nâng mông giá rẻ trên mạng xã hội



Trong số này, kỹ thuật bơm mỡ tự thân đã được Hiệp hội phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thế giới cũng như Hoa kỳ khuyến cáo là hạn chế. Các chuyên gia khuyến cáo không được tiêm mỡ khối lượng lớn vào trong cơ mông. Tại Mỹ số ca tử vong do tắc mạch phổi tăng đột biến được cho là có có liên quan đến kỹ thuật nâng mông bằng bơm mỡ tư thân tại Mỹ.



Còn tại Việt Nam, nhiều chuyên gia khuyến cáo không cơ sở thẩm mỹ uy tín nào nhận tiêm filler hay silicone vào vùng mông. Bởi lẽ đây vùng cơ da chứa rất nhiều động mạch lớn và nhiều dây thần kinh. Khi tiêm một lượng lớn hóa chất từ bên ngoài vào có thể sẽ chèn hoặc tiêm vào những tĩnh mạch, nguy cơ hoại tử rất cao. Đó là lý do hàng loạt ca tiêm nâng mông đều bị biến chứng hoại tử trầm trọng.



Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, phương pháp nâng mông hiện đại và an toàn nhất hiện tại là phương pháp nâng mông thế hệ 5 nội soi với ưu điểm đường mổ nhỏ, ít đau giảm nguy cơ chảy máu.

Dù vậy kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên phải được đào tạo bài bản về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phẫu thuật nội soi. Do đó, chị em có nhu cầu nâng cấp vòng 3 nhất định phải tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng từ các bệnh viện thẩm mỹ uy tín. Tuyệt đối không nên tin lời quảng cáo của spa về cách làm đẹp không đau không cần phẫu thuật nhẹ nhàng để biến chứng nghiêm trọng cho Sức Khỏe

Your browser does not support HTML5 video.