Liên tục bị nhắc tên trong thời gian gần đây, Tiến Đạt lên tiếng: 'Đừng ép ai vào đường cùng'

Cặp đôi Trấn Thành - Hari Won có lẽ là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt thời điểm hiện tại. Từ khi đến với nhau, cặp đôi đã khiến báo chí phải tốn không ít giấy mực. Sau khi kết thúc mối tình gần 1 thập kỷ với rapper Tiến Đạt , Hari Won nhanh chóng tiến tới mối quan hệ tình cảm với Trấn Thành và về chung một nhà với nam MC đình đám. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, chuyện cũ ngày xưa đôi lúc vẫn được cư dân mạng nhắc đến.



Mới đây, trong chương trình Chị Em Chúng Mình với chủ đề 'người thứ 3', Hari Won bất ngờ nhắc về tình cũ và khẳng định, Trấn Thành không phải người thứ 3 khiến cô và Tiến Đạt đường ai nấy đi. Giọng ca Anh Cứ Đi Đi cho biết: "Đến hiện tại, nhiều người vẫn nghi ngờ chuyện Trấn Thành có phải người thứ ba hay không? Tôi xin khẳng định mình đã kết thúc mối quan hệ với người cũ từ trước".

Thời gian gần đây vợ chồng Trấn Thành Hari Won thường xuyên nhắc đến tên Tiến Đạt.

Không chỉ Hari Won mà Trấn Thành khi trở thành MC trong chương trình Rap Việt cũng nhiều lần đem cái tên Tiến Đạt ra làm chủ đề gây sự chú ý của khán giả. Cụ thể, khi giới thiệu tên thí sinh, Trấn Thành nhấn mạnh "Tiến Đạt là cái tên khá nhạy cảm". Thậm chí, khi thí sinh giới thiệu tên là Tiến Đạt, nam MC còn đùa cợt: "Chào Tiến Đạt, anh không hy vọng em họ Đinh".

Khi tên mình thường xuyên bị nhắc đến, chàng rapper đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình những dòng tâm sự sâu lắng. Cho dù chỉ viết chung chung và không chỉ đích danh ai, thế nhưng bài đăng ẩn ý của rapper Tiến Đạt và bà xã thời gian này đã khiến nhiều người chú ý.

Bài đăng của Tiến Đạt.

Cụ thể, trên trang cá nhân Tiến Đạt viết: "Nếu bản thân con cũng từng là người sống chẳng ra gì, gây nhiều đau khổ cho mọi người, hay đơn thuần đã trải qua nhiều chuyện mệt mỏi đau lòng.. thì cách tốt nhất để tâm con được bình yên, để cuộc sống bớt những muộn phiền, là hãy tập im lặng và tha thứ cho những điều không tốt của người khác.

Không phải con không đủ tư cách để đánh giá, không phải con không có quyền lên tiếng, mà chỉ là chính con cũng thấu hiểu, khi cả thế giới quay lưng về phía mình, mình đã từng đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào.

Vợ nam rapper cũng đăng status ẩn ý.

Trải qua bao đoạn trường khúc khuỷu, con hãy tập nhìn lại sâu vào bên trong chính mình nhiều hơn, gột rửa tâm hồn chính mình nhiều hơn. Cũng là con người với nhau, đừng ép ai vào đường cùng, chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác hả hê trong phút chốc. Hạnh phúc thực sự chưa bao giờ đến từ việc xao động tâm can bởi hơn thua được mất, hạnh phúc thực sự đến từ sự bình lặng yên ả trong tâm hồn mỗi chúng ta".



