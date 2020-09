“Tiễn” đối thủ xuống hạng, hai cầu thủ bị đánh trọng thương

Đó là trận đấu thuộc vòng cuối cùng của giải VĐQG Tunisia 2019/20. Trên sân nhà, CS Hammam-Lif tiếp đón Stade Tunisien với quyết tâm giành trọn 3 điểm để chạy trốn nguy cơ phải xuống chơi tại hạng dưới.

Nhưng mặc dù đối thủ không còn bất kỳ động lực gì để phấn đấu, CS Hammam-Lif vẫn không thể tìm được bàn thắng mang tính chất quyết định đối với hy vọng trụ hạng.

Các cầu thủ Stade Tunisien đã chơi không khoan nhượng

Trái lại, do quá mải mê tấn công, CS Hammam-Lif còn dính đòn hồi mã thương và thua Stade Tunisien 0-2. Sau 26 vòng đấu, CS Hammam-Lif vẫn chỉ có 22 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh với CS Hammam-Lif là Bizertin cũng thua, nhưng vẫn thoát hiểm nhờ có nhiều hơn đúng 1 điểm.



Sự thất vọng và tiếc nuối cộng dồn lại khiến CS Hammam-Lif không thể chịu đựng được. Cả các cầu thủ, thành viên BHL và nhân viên nhặt bóng của CS Hammam-Lif đều lao vào tấn công những kẻ đã khiến họ phải hứng chịu bi kịch.



Thủ môn Sami Helal của Stade Tunisien là mục tiêu chính mà các cái đầu nóng nhắm đến. Chốt chặn 31 tuổi đã chơi quá hay, ngăn chặn tất cả những pha dứt điểm của đội chủ nhà.



Sự hỗn loạn sau trận đấu giữa CS Hammam-Lif và Stade Tunisien

Your browser does not support HTML5 video.

Phía CS Hammam-Lif cho rằng Helal đã nhận tiền từ Bizertin để phá hỏng cơ hội trụ hạng của họ. Ngoài Helal, đội chủ nhà còn vào tận phòng thay đồ để đánh hậu vệ Walid Hasni đến mức gãy chân, phải nghỉ thi đấu tầm 2 tháng.



Chắc chắn CS Hammam-Lif sẽ bị LĐBĐ Tunisia phạt rất nặng vì những gì họ đã làm đối với Helal và Hasni. Việc hai cầu thủ bị đánh trọng thương khiến hình ảnh bóng đá Tunisia xấu đi đáng kể.



Xem thêm: `Hành trình diệt vong” đã được báo trước của Neymar