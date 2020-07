[Sở Y Tế Cần Thơ]: Tiến hành xét nghiệm gần 600 hành khách trên các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Sáng nay ngày 26/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ đã phối hợp sân bay Cần Thơ tăng cường kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm cho gần 600 hành khách trở về từ Đà Nẵng





Hành khách trở về từ Đà Nẵng đều được lấy mẫu xét nghiệm

Tất cả hành khách này đã được tiến hành xét nghiệm máu, đo thân nhiệt, kiểm tra Sức Khỏe và gửi danh sách về các cơ quan y tế tại địa phương. Đồng thời những người này được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.





Dự kiến trong vòng 24 giờ sau sẽ có kết quả xét nghiệm, nếu kết quả là dương tính với Covid-19 thì cơ quan y tế sẽ thông báo với người bệnh và tiến hành cách ly điều trị tại Bệnh viện . Trường hợp xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính vẫn phải tiến hành theo dõi cách ly tại nhà trong đúng thời gian quy định.

Gần 600 hành khách đã được lấy mẫu bệnh phẩm

Ngoài ra đối với các chuyến bay quốc tế, tất cả hành khách đều phải được đo thân nhiệt, khai báo y tế rõ ràng và cách ly tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y Tế.

Tính từ đầu năm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ đã giám sát thân nhiệt, khai báo y tế hơn 26.000 lượt khách trên các chuyến bay quốc tế và hơn 158.000 lượt khách trên các chuyến bay nội địa .

Tình hình dịch bệnh Covid phức tạp hiện nay

Theo Phương Hoa/SKCĐ