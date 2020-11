Chi tiết thời gian tổ chức đám cưới Công Phượng tại 3 địa điểm, mong chờ nhất hôn lễ tại Phú Quốc

Cụ thể, tiệc cưới dành riêng cho nhà gái diễn ra ở Gem Center tại TP.HCM vào ngày 16/11. Tiệc chiêu đãi bạn bè ở Phú Quốc được tổ chức ngày 18/11. Cuối cùng, là tiệc nhà trai ở Đô Lương, Nghệ An vào ngày 3/12.



Địa điểm tổ chức ở Phú Quốc chưa được Công Phượng bật mí. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó là nơi từng tổ chức đám cưới cho Ông Cao Thắng và ca sĩ Đông Nhi. Trừ đám cưới ở quê nhà Nghệ An khó có thể đảm bảo bí mật, hai địa điểm còn lại được bảo vệ nghiêm ngặt.

Một số cái tên đã xác nhận dự tiệc không thể thiếu là các đồng đội của Công Phượng như: Trần Hữu Đông Triều, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Tiến Linh... Trước đó, Đông Triều và Tiến Linh từng là những cầu thủ được mời dự đám hỏi của Công Phượng và Viên Minh hôm 3/6.

Về địa điểm tổ chức tiệc nhà gái, gia đình vợ của Công Phượng chọn địa điểm ở TP.HCM cũng là nơi từng tổ chức nhiều sự kiện cưới hỏi đình đám của giới nhà giàu. Được biết bố của Viên Minh là một lãnh đạo trong giới ngân hàng. Do đó, nhà gái đã chủ động chọn địa điểm kín đáo và an ninh.

Tiệc đám hỏi cách đây 5 tháng được tổ chức ở khách sạn Park Hyatt. Buổi tiệc nhỏ, ấm cúng với hơn 100 khách diễn ra với gia đình hai bên. Mọi thông tin đều được giữ kín cho tới ngày tổ chức. Còn lần này, đám cưới sẽ to hơn và được tổ chức nhiều lần hơn, thu hút sự quan tâm của báo chí.

Chiều 7/11, Công Phượng có thể ra sân trận cuối cùng cho CLB TP.HCM trước khi hết thúc hợp đồng với đội bóng. Thời gian còn lại, anh sẽ dành tập trung chuẩn bị cho lễ cưới.

Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh

Theo Hà Ly/SKCĐ